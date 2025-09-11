Los tejanos obtienen la dosis de la realidad después de que Demeco Ryans llama a los problemas

Houston Texans entrenador en jefe Demeco Ryans habló con franqueza sobre las deficiencias de su equipo en su apertura de temporada contra el Rams de Los ÁngelesUna elección potencialmente sabia dada lo que esa pérdida les costó y lo que está en juego esta temporada.

Los tejanos están mirando las primeras tres turbas como campeones de la AFC South, pero ganar la división podría resultar más desafiante que en las últimas temporadas.

Mientras tanto, Ryans, en su tercera temporada como Texans HC, está en tendencia en la dirección equivocada.

La pérdida de Texans ante los Rams costosa en los playoffs, AFC South Race

Según Bill Barnwell de ESPN, Ryans y los Texans vieron sus probabilidades de ganar la semilla número 1 en la AFC «caen de 5.2% a 1.8% con la pérdida de La. Eso los convierte en el equipo más del 11 ° probable en ganar un adiós de primera ronda, lo que puede ser útil durante las extensiones de playoffs.

Barnwell señaló que los Texans perdieron ante un buen equipo de Rams, pero ofrecieron una verificación de la realidad en la división.

«Lo que sucedió en Houston importa» Barnwell escribió el 11 de septiembre. «El Pachos y Jagua Tuvo dos de las victorias más impresionantes de la semana. Los Texans fueron un equipo promedio de métricas avanzadas la temporada pasada y flotaron hacia el título de la AFC South en virtud de estar en una división con tres oponentes mediocres o mundos; Si esa división es de repente mucho más dura, les resultará más difícil ir 5-1 en el sur de la AFC nuevamente ”.

Ryans llamó Los problemas previos de los Texans «inaceptables» y señalaron que idealmente se habrían apuntado a Nico Collins más si hubieran podido mantener su ofensa.

Dan Graziano de ESPN notó el cambio de los tejanos de Bobby Slowik a Nick Caley En el coordinador ofensivo «no llegó a un debut estelar», y se hizo eco de los sentimientos de Barnwell sobre la AFC Sur, a saber, los Colts, siendo un desafío mayor en 2025.

«Nick Caley y mariscal de campo CJ Stroud Tenga un trabajo que hacer para ponerse completamente en la misma página, y los Texans hará un punto para encontrar formas de obtener el receptor superior Nico Collins más involucrado en el futuro » Graziano escribió el 10 de septiembre. «Sin un juego de carrera para estresar las defensas opuestas, Stroud y Caley necesitan mostrar una mejora en el juego de pase rápidamente».

La diapositiva de Texans podría resultar costoso para Demeco Ryans

Brad Gagnon de Bleacher Report enumeró a Ryans bajo la sección «cálida» de su «cheque de asiento caliente temprano», considerando su pérdida de la semana 1 una extensión de las luchas de la temporada pasada.

«Es difícil de creer teniendo en cuenta cuánto tenían él y los tejanos hace unos 18 meses», Gagnon escribió El 10 de septiembre, «Pero 2024 fue un desastre y 2025 tuvo un comienzo horrible. Puedo verlos haciendo un cambio dramático si esto continúa».

Una pérdida de 5 puntos en el camino contra un equipo de playoffs de la temporada pasada puede no ser «horrible».

Los Texans tampoco han mostrado signos de querer pasar de Ryans, que se ha ido 10-7 e hizo las postes de postes en cada una de sus dos primeras temporadas.

Gagnon agrupó a Ryans con Raheem Morris del Atlanta Falconspero también Zac taylorquien lideró el Bengals de Cincinnati al Super Bowl en 2021. Sin embargo, si Gagnon está en lo correcto, y los tejanos continúan luchando, el asiento de Ryans podría pasar rápidamente de «cálido» a «ardor».

Tal como está, el explosivo Tampa Bay Buccaneers Se asusta para los tejanos de Ryans en la Semana 2.