Los tejanos levantan las cejas con una decisión sobre CJ Gardner-Johnson

Esta temporada baja, la Houston Texans Campeón de Seguridad Veterana y Super Bowl adquirida CJ Gardner-Johnson en un intercambio con el Filadelfia Eagles. Después de tres semanas y tres derrotas, los tejanos se están separando de Gardner-Johnson en medio de «fricción».

La decisión ya ha tomado olas.

La defensa de los Texans ha sido una preocupación secundaria detrás de su ofensa. Ahora, los tejanos deben ajustar su secundaria sin Gardner-Johnson.

CJ Gardner-Johnson solicitó el comercio antes de cortar los tejanos

Aaron Wilson de KPRC 2 informó En X, el «#texans lanzó a CJ Gardner-Johnson después de la fricción detrás de escena con él quejándose de su papel, queriendo bombardear más, por fuentes de liga e incluso comunicando que quería ser intercambiado. No funcionó para él aquí. MJ Stewart El siguiente hombre se esperaba «.

Gardner-Johnson recurrió a las redes sociales en los últimos días, pero solo para insta a los tejanos a recuperarse Después de sus pérdidas, publicando: «Regrupo, recupere el ataque de la semana! #htownmade», en x el 22 de septiembre.

Baker Mayfield con la lucha de 17 yardas y se calienta con CJ Gardner-Johnson 😂 Inmediatamente se levantó y comenzó a cantar incluso mientras se lastimaba. Esto es genial. pic.twitter.com/gxofjl1heq – SM Highlights (@smhighlights1) 16 de septiembre de 2025

Gardner-Johnson ha comenzado los tres juegos de Texans en lo que va de la temporada. También ocupa el cuarto lugar en el equipo en tacleadas totales. Además, registró las primeras instantáneas defensivas en el equipo, por referencia profesional de fútbol.

«Uno de los respaldos defensivos de mayor energía y abiertos en la NFL, se esperaba que Gardner-Johnson proporcionara un impulso a una defensa y secundaria ya cargadas». Wilson escribió en un artículo de seguimiento. “Gardner-Johnson dijo que estaba apuntando a otro anillo de Super Bowl con los Texans, que nunca han avanzado más allá de la ronda divisional de la AFC en seis juegos anteriores.

«En cambio, no funcionó. Y ahora se acabó».

CJ Gardner-Johnson cortó parte de la temporada ‘Strange’ para Texans

«Fuentes: los #texans están lanzando S CJ Gardner-Johnson», Ian Rapoport de la NFL Network informó en X el 23 de septiembre. «Una sorpresa».

Reacciones como Rapoport‘S fueron Común en las primeras consecuencias de la inesperada decisión de la lista de los tejanos. Gardner-Johnson estaba en el año 3 de un Contrato de cuatro años y $ 27 millones y acababa de ver su trato ajustado.

«Continúa un comienzo lento y extraño para la temporada de Texans», El campo de ESPN, Yates, dijo en una publicación En X reaccionando al movimiento el 22 de septiembre. “Hace solo 3 semanas, los Texans convirtieron $ 6.58 millones del salario de CJ Gardner-Johnson en un bono de firma. Claramente tenían planes legítimos para el jugador en su secundaria.

«Las cosas cambiaron a toda prisa …»

El comercio de Texans con Eagles todavía tiene partes móviles

«En marzo, los Texans y Eagles intercambiaron Gardner-Johnson y Kenyon Green junto con selecciones de draft», «, Dianna Russini de la atlética publicó En reacción a las noticias. «Ahora, después de tres semanas, Gardner-Johnson ha sido lanzado y Green ha sido renunciado».

En particular, Jonathan Jones de CBS Sports cree que Gardner-Johnson podría regresar a los Eagles.

«CJ Gardner-Johnson solo puede estar en ciertos vestuarios y un vestuario que es 0-3 no será uno de ellos». Jones publicó. «No puedo descartar una reunión en Filadelfia».

Los Eagles tienen 3-0 en la temporada. También proporcionarían un lugar de aterrizaje familiar para Garder-Johnson. Sin embargo, él se hizo una excepción a cómo se manejó su situación. También promocionó su historia de no interrumpir el vestuario.

Los tejanos se enfrentarán al Colts de IndianápolisSin Gardner-Johnson, en la semana 4.