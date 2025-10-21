Los tejanos levantan bandera roja sobre Nico Collins

El Tejanos de Houston podrían verse aún más faltos de personal cuando se enfrenten a 49ers de San Francisco en la Semana 8. Receptor abierto de los Texans Nico Collins no terminó su concurso de la Semana 7 “Monday Night Football” contra el Halcones Marinos de Seattle.

Los Texans descartaron a Collins en el último cuarto por una conmoción cerebral.

Después de su cuarta derrota en seis juegos, y con los 49ers a la vista, los Texans (2-4) necesitan todas las manos a la obra. Además, corren el riesgo de quedarse sin nada más que Collins.

Nico Collins incierto para el juego de los 49ers

entrenador en jefe de los texanos De Meco Ryans confirmó que Collins estaba en protocolo de conmoción cerebral después de la derrota ante los Seahawks, decirle a los periodistas el 21 de octubre, «Tiene una conmoción cerebral. Así que lo evaluaremos a medida que avance la semana».

Collins, elegido al Pro Bowl en 2024, se ha perdido al menos dos juegos en cada temporada de su carrera.

Podría perderse su primero de 2025 después de sufrir una conmoción cerebral en “Monday Night Football” en la semana 8, y la noticia ha causado algunas preocupaciones.

«El hecho de que la posible ausencia de Nico Collins tenga a la gente aterrorizada sobre a quién le lanzará CJ Stroud contra los 49ers, te dice todo lo que necesitas saber sobre lo que los #Texans tienen en cuanto a armas», dijo el Houston Chronicle. Jonathan M. Alexander publicado en X el 21 de octubre.

“La plantilla carece de los creadores de juego necesarios para superar una posible pérdida.

Houston también podría quedarse sin cristian kirkquien se perdió la Semana 7 por una lesión en el tendón de la corva, en la Semana 8.

Para un equipo clasificado en el puesto 21 en anotaciones y 23 en general ofensivamente, como lo son los Texans, este es sin duda un acontecimiento preocupante, especialmente porque jugar el lunes significa que tendrán una semana corta.

CJ Stroud: Extrañar a Nico Collins ‘apestará’

Collins, que tiene contrato hasta 2027 con un contrato contrato de tres años y 72,7 millones de dólaresTiene una línea 26-339-3 esta temporada. Tuvo cuatro recepciones para 27 yardas en 10 objetivos contra los Seahawks en la Semana 7. Su tasa de capturas del 40% fue su peor marca de la temporada, pero CJ Stroud cargó con la culpa.

«Pensé que había jugado muy bien. Sólo tengo que encontrar una manera de hacer que toque el balón, o tengo que lanzarle un mejor balón. Eso es simplemente el punto final. Va a ser difícil. Es nuestro mejor jugador en la ofensiva. Es uno de los mejores jugadores de la liga, una y otra vez. Y también tenemos que encontrar maneras de darle el balón en mejores situaciones». Stroud dijo a los periodistas postjuego. «Empieza conmigo intentando que tengamos la apariencia adecuada».

Los Texans habían ganado juegos consecutivos antes de este concurso. Sin embargo, ambas victorias se produjeron contra equipos con un récord combinado de 2-11 durante siete semanas. Sus cuatro derrotas han llegado a un total combinado de 21 puntos, o un poco más de 5 puntos por partido.

Extrañar a Collins sería un duro golpe para las perspectivas de los Texans la próxima semana.

El estatus de Nico Collins cobra importancia para los tejanos

La tasa de captura de Collins es la segunda peor entre los receptores abiertos de los Texans, sólo por delante de Braxton Berriosquien jugó en un juego y perdió 3 yardas en su única recepción en tres objetivos.

“Apestará [if Collins is sidelined for Week 8]. Pero, con suerte, todo estará bien y tendremos una semana corta. Pero si no, tenemos que dar un paso al frente en otros sentidos. Con suerte, pondré más en mi plato para tratar de ayudarnos”.

Los Texans necesitarán que otros den un paso al frente si Collins y Kirk se enfrentan a los 49ers.

receptor abierto de tercer año Xavier Hutchinson y novatos Jayden Higgins y Jaylin Noeljunto con los veteranos Berríos y Justin Watsontodos serán llamados a hacer más.