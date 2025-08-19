Los tejanos eligen a Juwann Winfree sobre el campeón del Super Bowl

El Houston Texans sacudió su lista el lunes, agregando jóvenes veteranos receptor abierto Juwann WinFree a un grupo ya profundo de cazadores de pases. Sin embargo, a quién optaron contra la firma podría resultar aún más notable al final.

Según Aaron Wilson de KPRC 2 El 18 de agosto, los Texans resolvieron dos receptores: WinFree, a quien firmaron, y 2023 campeón del Super Bowl Cornell Powell.

Powell fue una selección de quinta ronda por el Jefes de Kansas City en el draft de 2021.

No se ha adaptado en la temporada regular desde 2022, pero pasó la temporada 2024 en el equipo de práctica de los Seattle Seahawks. WinFree, una selección de sexta ronda de la Broncos de Denver En 2019, ha pasado tiempo con el Packers de Green Bay y el rival AFC South de los Texans Colts de Indianápolis.

«Lggg [triumphant emoji]» WinFree publicado En X el 18 de agosto, compartiendo su agente, el mensaje de Mike McCartney lo felicitó por el acuerdo con los tejanos.

Winfree, que cumple 29 años en septiembre, ha atrapado nueve pases para 75 yardas en su carrera, lanzando un comienzo en 23 juegos jugados.

Winfree enfrenta una subida empinada para hacer la lista final de 53 hombres de los Texans.

Juwann WinFree se une a la sala de texans con concurridos

Jonathan M. Alexander de Houston Chronicle proyectó que los Texans mantendrían siete recursos antes de la incorporación de Winfree.

Alexander proyectado Christian Kirk, Jayden Higginsy Nico Collins Como los principiantes de los tejanos con Braxton Berrios, Jaylin Noel, Justin Watsony Xavier Hutchinson a mano como opciones de profundidad. Daniel Jackson, Quintez cephusy Xavier Johnson son candidatos cortados.

Jackson y Johnson podrían ser candidatos de escuadrón de práctica.

«¿Mantienes seis receptores o siete? El oficio de John Metchie a las Águilas alivió a la multitud en esta posición, pero aún no hace que la decisión sea más fácil», Alexander escribió el 18 de agosto. Berrios lo hace porque podría convertirse en su principal hombre de regreso. Watson tuvo un sólido juego de pretemporada contra los Panthers, y juega en la unidad de equipos especiales, lo que debería ayudar a su caso. Creo que los tejanos también mantienen siete receptores porque saben que varios equipos como los 49ers están desesperados por los receptores «.

Esa profundidad podría hacer que WinFree sea más en el último, primero una opción en medio de otros jugadores más establecidos en la lista de los Texans.

Los tejanos proyectados para cortar campeón del Super Bowl

Como si elegir a WinFree sobre un campeón del Super Bowl no fuera suficiente, Alexander proyectó que los Texans tomarían una decisión similar sobre otro jugador que ya está en la lista.

Alexander proyectó que los Texans mantendrán a los titulares Derek Stingley Jr. y Kamari Lassiternovato Jaylin Smithy as de equipos especiales D’Angelo Ross. Anterior Las Vegas Raiders selección de primera ronda Damon Arnette es un candidato cortado, pero también una opción para el equipo de práctica.

Tremon Smith No fue tan afortunado en el pronóstico de Alexander.

«Se redujo a Ross y Arnette para el lugar final», escribió Alexander, proyectando que los Texans en la lista de cuatro CBS perimetrales. «Ross ganó porque es un jugador de equipos especiales importantes, que desempeña su papel de artillero. Pero Arnette debería hacer el equipo de práctica de los Texans y podría convertirse en un tipo al que llaman a Gameday».

Smith, miembro del equipo ganador del Super Bowl de los Chiefs, está en su segundo período con los Texans, después de haber pasado las temporadas 2021 y 2022 en Houston.

Se une a un grupo profundo de espaldas defensivas, que también incluye opciones de nickelback como seguridad versátil Jalen Pitre – y tendrá que evitar ser una víctima del juego de números de los Texans al igual que WinFree.