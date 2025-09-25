Los tejanos comienzan la semana con la desafortunada actualización de Derek Stingley Jr.

Houston Texans entrenador en jefe Demeco Ryans mantuvo su postura anterior en el esquinero All-Pro Derek Stingley Jr.quien dijo sigue siendo «día a día» con una lesión oblicua que inicialmente recogió en la Semana 1 contra el Rams de Los Ángeles.

A 0-3 y empatado con el Titanes de Tennessee En la parte inferior del sur de la AFC, los tejanos necesitan todas las manos en la cubierta, por lo que perder a Stingley por cualquier tiempo sería costoso.

Con dos sesiones más esta semana, los tejanos pueden esperar esperanza.

Derek Stingley Jr. La lesión es grande para los tejanos

Los Texans se enfrentan a los Titanes en la Semana 4. Y a pesar de su récord sin victorias, los Titanes han visto señales positivas de la selección general No. 1 Camisa. Sus 506 yardas, 2 touchdowns y 1 intercepción en el 54.5% de finalización creen esos destellos.

Sin Stingley, Ward podría exponer a los tejanos, quienes ocupan el puesto 13 contra el pase que ingresa al concurso.

#Texans Corner Derek Stingley Jr. (lesión oblicua-Rib) se ha demorado desde el juego #RAMS cuando se lastimó por primera vez y terminó el juego «. Aaron Wilson de KPRC 2 informó en x el 24 de septiembre. «No terminé #Jagua Juego, pero se espera que intente jugar contra #Titans si es posible. El estado de práctica hoy para ser determinado «.

La selección general número 3 en el draft de 2022, Stingley fue un All-Pro y un jugador de bolos profesional en 2024. Está permitiendo el 62.5% de finalización en su cobertura esta temporada, por referencia profesional de fútbol. Esa es la segunda marca más alta de su carrera.

La postura de Ryans es notable como la ausencia de Stingley comprensiblemente llamó la atención.

Historial de lesiones de Derek Stingley Jr. Una posible bandera roja

Los tejanos firmaron a Stingley a un Extensión de contrato de tres años y $ 90 millones en marzo. Sus elogios hablan con el calibre del jugador que es. Sin embargo, los tejanos no pueden ignorar su historial de lesionesEspecialmente en situaciones como esta.

Stingley, de 24 años, perdió ocho juegos en su temporada de novato con una lesión en los isquiotibiales. Se perdió seis juegos en 2023 con otro problema de isquiotibiales.

Stingley registró una lista completa de 17 juegos en 2024, subrayando el tipo de temporada que tuvo.

«Sí, Sting no fue hoy», Ryans, quien anteriormente declinado a elaborar en Joe MixonLa lesión del pie, confirmado después de la práctica el 24 de septiembre. «Sting todavía está lidiando con su lesión oblicua. Todavía es día a día».

Además, esa no es la única preocupación por lesiones que enfrenta los tejanos antes de enfrentarse a los Titanes.

Texans OL podría necesitar otra reorganización

Además de la ausencia de Stingley, el primer informe de lesiones de los Texans reveló que Fullback Jakob Johnson no participó. Pero la mención aún más preocupante fue el tackle correcto Tytus Howard.

Según Ryans, Howard «tuvo una enfermedad hoy. Con suerte, lo veremos mañana».

Los tejanos ya han tenido que barajar su línea ofensiva en medio de lesiones esta temporada. Todavía cuentan con la profundidad, pero el grupo ya tiene un rendimiento inferior. Además, su secundaria está en un estado similar a continuación CJ Gardner-JohnsonLanzamiento.

Los tejanos todavía tienen dos prácticas más para conseguir a Howard, Johnson y Stingley en la mezcla a tiempo para enfrentar a los Titanes en la Semana 4.