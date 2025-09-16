Los teatros han reinventado $ 1.5 mil millones para mejorar el cine

Ese menú expandido. Ese cubo de palomitas de maíz coleccionables. Los asientos reclinables. Esas comodidades más las ofertas de formato de pantalla grande son parte de cómo la industria de la exposición de América del Norte ha reinventado más de $ 1.5 mil millones en sus teatros en el último año.

Sobre la base de la promesa de invertir $ 2.2 mil millones, el primer año de inversión muestra el compromiso de las cadenas teatrales de mejorar la experiencia de la película en un esfuerzo continúa atrayendo al público a los salas de cine.

El último informe de inversión de cine de la organización de propietarios de teatro Cinema unido Muestra cómo los teatros de cine están involucrando al público en los programas de fidelización y suscripciones para crear y atraer a un nuevo tipo de espectador.

En otros lugares, la cadena Regal se ha movido para actualizar sus teatros con nuevos reclinadores de lujo y mejoras digitales en muchas de sus ubicaciones estadounidenses.

En el informe, Eduardo Acuna, CEO de Regal, dice: «Vemos el impacto en la comunidad cada vez que actualizamos un teatro. A medida que continuamos invirtiendo en proporcionar la mejor experiencia cinematográfica, nuestros clientes disfrutan de mejoras en el cine y actualizaciones digitales».

Cineplex ha aumentado la experiencia del entretenimiento abriendo Cinéma Cineplex Royalmount, un nuevo teatro en Montreal que cuenta con la primera ubicación de la sala de Resbec de la compañía, un concepto muy popular que combina juegos de arcade y cine. El nuevo Cinema Entertainment Center presenta cinco auditorios con asientos reclinables completos, proyectores láser y asientos D-Box disponibles en uno de los auditorio.

Marcus Theatres ha mejorado varias ubicaciones con auditorios de gran formato y espacios sociales recientemente renovados.

Hablar con Variedad, Michael O’Leary, presidente y CEO de Cinema United con sede en Washington, DC (Fomerly OTAN), dijo: «Estás viendo que esta evolución de los teatros se convierte en estos grandes lugares inclusivos donde los fanáticos de la familia y las películas pueden pasar horas y pasar horas».

A medida que los teatros continúan expandiendo sus ofrendas a audiencias, incluidas atracciones como novedades de palomitas de maíz, O’Leary dice que se siente bien con este año, y con películas como «Lilo y Stitch» y «Minecraft» dominando la taquilla, siente que necesita asegurarse de que haya lugares emocionantes y experienciales para las personas.

O’Leary también habló sobre las tendencias de la audiencia y cómo Gen-Z ha tenido un impacto en la experiencia cinematográfica y cómo están impulsando las inversiones.

¿Cómo te sientes acerca del año hasta la fecha y algunos de los números que se informan con películas como ‘pecadores’, ‘F1’ y ‘lilo y Stitch?

Nos sentimos muy positivos sobre la forma en que va este año. Estamos entusiasmados con lo que se encuentra frente a nosotros entre ahora y el final del año. Llegemos al final del año y alrededor de las vacaciones, respiremos profundamente y veamos dónde estamos.

Dicho esto, ha habido muchas historias tremendas este año. Por primera vez, estamos obteniendo un volumen de películas en el mercado, que se está acercando cada vez más a lo que era hace cuatro o cinco años. Hay una gama más amplia de diferentes tipos de películas, y el público de todas las edades les está respondiendo. Como es cierto, cada año ha habido algunas películas que han sorprendido a las personas, pero hay mucho entusiasmo por ir al teatro. Sentimos que esto es parte de una tendencia positiva continua, y 2026 será más de eso.

¿Hay una historia de éxito que te haya quedado?

Ha habido varios de esos. «Lilo y Stitch» fue un éxito para Disney y «pecadores» atrapó la imaginación de las personas. Pero creo que la verdadera historia es la naturaleza de base amplia de todas las diferentes cosas que existen. Hablé anteriormente sobre todos los diferentes tipos de películas que están en los cines y dando a las personas cosas diferentes para ir y visitar. En última instancia, ahí es donde se encuentra nuestra fuerza.

Mencionaste ‘lilo y stitch’, y hay ‘cazadores de demonios de KPOP’. ¿Qué opinas de esas historias de éxito? ¿Están interesados ​​los niños pequeños en las películas?

Absolutamente. Nos animaron los números que hemos visto De un informe del Grupo Nacional de Investigación que habla sobre la Generación Z y el número de espectadores de la Generación Z que han visto seis o más películas en el último año. Ha aumentado un 8% desde 2023 y ahora es hasta el 37%. Esa es una señal realmente alentadora. Creo que hay una energía de los jóvenes para llegar al teatro para ver cosas diferentes. Son consumidores voraces de contenido y son muy experimentales. Quieren algo especial, y creo que estamos haciendo un buen trabajo al proporcionar eso. Una gran parte de la inversión se trata de asegurarnos de que continuemos creando experiencias únicas, para que no solo los jóvenes, sino que personas de todas las edades dirán: «Hay algo especial en el teatro, y quiero ser parte de él».

Estuve en un AMC la otra noche, y mucha gente tenía el cubo de palomitas de maíz ‘Demon Slayer’. ¿Cómo te sientes acerca de la tendencia de las palomitas de maíz atrayendo al público a los cines?

Ese es otro ejemplo de dar a los clientes lo que quieren. Quieren tener algo especial para recordar la película o el viaje al teatro. Estamos viendo una respuesta de la audiencia muy positiva a ese tipo de oferta. Probablemente sea un área donde nuestra industria todavía se está poniendo al día, pero hay muchas oportunidades allí porque la gente quiere eso.

El año pasado, hablaste de pickleball en los cines. ¿Cuántos realmente están ofreciendo eso ahora? ¿Hay otras actividades divertidas en los cines que puede destacar?

La cosa del pickleball adquirió vida propia. Mencioné que había un teatro en Dallas que tenía una cancha de pickleball, y lo siguiente que sabes es que está en el titulares en todas partes. Estoy seguro de que hay otras canchas de pickleball por ahí. Otras cosas como los callejones y las arcadas se están incluidas en los cines. Combinas eso con restaurantes y bares, y muchos teatros se están convirtiendo en lugares donde una familia puede ir y pasar unas cuatro o cinco horas económicas. Estás viendo esta evolución de los teatros y convirtiéndose en estos grandes lugares inclusivos donde los fanáticos de la familia y las películas pueden pasar horas y pasar horas. Eso es seguro, es económico y es una tendencia emergente en nuestra industria.

Otra tendencia es que el público que quiere ver una película en IMAX o en una película de 70 mm. ¿Cómo ves esos formatos premium? ¿Crees que los mayores rendimientos de los formatos premium compensarán que hay menos pantallas en el futuro?

El mercado decidirá cuántas pantallas hay. Los formatos grandes están jugando un papel cada vez mayor en el mercado. La gente quiere ir a verlos. Se agregaron 200 PLF solo en el último año solo, y los números globales son de alrededor de 6000, pero incluso con esos números, es un porcentaje muy pequeño de las ofertas que están disponibles en el teatro. Una de las cosas por las que nos esforzamos es asegurarnos de que cuando vayas al teatro, hay una experiencia allí que satisfará lo que estás buscando. Hay un montón de opciones, y puedes elegir las más adecuadas para ti. Estamos tratando de señalar que cada experiencia en el teatro debería ser premium, no solo porque tiene las pantallas y sonidos más grandes. No puede sostener esta industria únicamente en PLF; Es una pequeña fracción, y debemos asegurarnos de que haya lugares emocionantes y experimentales para las personas.

Lea el informe a continuación.