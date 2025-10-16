Los tanques israelíes siguen atrincherados en los hospitales indonesios de la Franja de Gaza

GazaVIVA – Agarre militar Israel en Gaza no ha terminado del todo, después del acuerdo de paz y alto el fuego en Gaza entrará en vigor el viernes 10 de octubre de 2025. La prueba es, Hospital Indonesia en el norte de Gaza, Franja de Gaza, Palestina, todavía está bajo la supervisión del ejército israelí a pesar de que se ha implementado un alto el fuego.

Así lo afirma un informe de la organización humanitaria indonesia Comité de Rescate de Emergencia Médica (MER-C), basado en el seguimiento de voluntarios locales en el norte de Gaza que han inspeccionado el estado del hospital después de que el alto el fuego entrara en vigor oficialmente el viernes 10 de octubre de 2025.

Lea también: Trump permitirá que Israel ataque Gaza nuevamente si Hamás no cumple el acuerdo de alto el fuego



Según el voluntario, todavía hay soldados israelíes alrededor del hospital indonesio, especialmente en la parte trasera del complejo hospitalario.

«Sólo pude entrar en Wisma Joserizal Jurnalis desde el sur debido a los tanques israelíes y a los disparos que no cesaban», escribió MER-C en un comunicado, el jueves 16 de octubre de 2025.

Lea también: Hamás está dispuesto a ceder el control de Gaza, esta es la condición





El hospital indonesio de Beit Lahia, al norte de Gaza, que fue atacado por Israel.

El estado de la casa de huéspedes, que ha sido utilizada como residencia y centro de coordinación de voluntarios, parece bastante malo, con grandes agujeros en las paredes y objetos dispersos.

Lea también: El viaje diplomático de Indonesia y Prabowo que impulsa la paz entre Israel y Palestina



Después del alto el fuego, los residentes de Gaza que habían huido anteriormente comenzaron a regresar a su territorio, ya sea a pie o en camión, a través de Jalan Salah Al-Din. Según los informes, también está empezando a llegar a la zona una serie de ayudas.

Desde que Israel lanzó la guerra en octubre de 2023 hasta que se alcanzó un alto el fuego este mes, los hospitales indonesios no han escapado a los ataques de las tropas israelíes, a pesar de que el derecho internacional prohíbe que las tropas ataquen instalaciones y trabajadores de salud.

En noviembre de 2023, la sala de operaciones del hospital de Indonesia fue atacada por soldados israelíes, lo que provocó daños en el equipo médico.

El hospital fue nuevamente atacado por ataques aéreos israelíes en octubre de 2024. Al mismo tiempo, Israel también disparó contra los refugiados que se defendían alrededor de la puerta del hospital.

El ejército del régimen sionista volvió a rodear el hospital indonesio en mayo pasado, paralizando todos los servicios de salud. Los pacientes restantes y los trabajadores sanitarios fueron expulsados ​​y el hospital fue desalojado por la fuerza a principios de junio.