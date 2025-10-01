Los talibanes niega la prohibición de Internet, dice que se reemplazan los cables de fibra óptica







El gobierno talibán rechazó el miércoles los informes de una prohibición nacional de Internet en AfganistánDiciendo que los viejos cables de fibra óptica se desgastan y se reemplazan.

El anuncio fue la primera declaración pública de los talibanes sobre una comunicación. apagón Eso ha interrumpido la banca, el comercio y la aviación.

El mes pasado, varias provincias confirmaron un cierre de Internet debido a un decreto del Taliban Líder Hibatullah Akhundzada para combatir la inmoralidad.

«No hay nada como los rumores que se extienden que hemos impuesto una prohibición de Internet», dijeron funcionarios talibanes en un comunicado de tres líneas en un grupo de chat con pakistaní periodistas.

