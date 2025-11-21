Los SUV híbridos proliferan cada vez más en Indonesia

Tangerang del Sur, VIVA – SUV híbrido ganando cada vez más un lugar en el mercado automotriz de Indonesia gracias a la combinación de eficiencia de combustible y características de conducción que siguen siendo poderosas. Los fabricantes de varios países ahora compiten para ofrecer opciones más diversas para satisfacer las necesidades de los consumidores locales.

La popularidad de los SUV híbridos está aumentando junto con la conciencia pública sobre la tecnología respetuosa con el medio ambiente. Aparte de eso, las numerosas opciones nuevas hacen que este segmento sea aún más competitivo e interesante de observar.

En medio de esta tendencia, BAIC Indonesia presentó su nuevo modelo SUV, BAIC BJ30 Hybrid FWD (4×2), en Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025. La exposición tuvo lugar del 21 al 30 de noviembre en ICE BSD City, Tangerang, Banten.

La presencia del BJ30 Hybrid FWD es un paso estratégico para que BAIC fortalezca su gama de productos electrificados en Indonesia. Este modelo está dirigido a consumidores que desean un SUV híbrido moderno y con tecnología más eficiente.

«Con el debut del BJ30 Hybrid FWD, estamos ampliando las opciones para los consumidores que desean un SUV híbrido moderno y eficiente, mientras fortalecemos aún más la posición de BAIC en el segmento de SUV híbridos medianos en Indonesia», dijo el jefe de operaciones de BAIC Indonesia, Dhani Yahya, en ICE BSD City, citado VIVA Automotriz Viernes 21 de noviembre de 2025.

Agregó que este lanzamiento es la apuesta de la empresa por llevar la última tecnología al mercado nacional.

BAIC BJ30 Hybrid FWD cuenta con Smart Magic Core Hybrid combinado con transmisión híbrida dedicada. Esta combinación está diseñada para producir un alto rendimiento y una óptima eficiencia de combustible.

Este sistema híbrido permite la sinergia entre el motor eléctrico y el motor de gasolina para proporcionar una experiencia de conducción más suave. Con esta configuración, los conductores pueden experimentar una respuesta energética más rápida en diversas condiciones de la carretera.

Dhani afirma que el BJ30 Hybrid FWD tiene una aceleración sensible y un gran par. Se dice que su capacidad de crucero alcanza hasta 1.000 km con una carga completa de gasolina y la batería completamente cargada.

«Este automóvil ofrece una eficiencia de combustible que puede recorrer hasta 1.000 kilómetros con una carga completa. Este vehículo también ofrece un confort superior para la movilidad de larga distancia», afirmó.