Los subsidios de fertilizantes se distribuyen directamente a los agricultores, 27,000 distribuidores ya no son intermediarios

Yakarta, Viva – El presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, enfatizó el compromiso del gobierno con los subsidios de canal fertilizante Directamente a la mano agricultor sin pasar intermediario distribución El retorcido.

Esto fue transmitido por el presidente Prabowo cuando pronunció un discurso en la 6ta Conferencia Nacional (Munas) de la Partido de Justicia Prosperoso (PKS) en el Sultan Hotel and Residence, Yakarta, el lunes 29 de septiembre de 2025.

PRABOWO reveló que hasta ahora la cadena de distribución de fertilizantes es demasiado larga con muchas regulaciones que realmente obstaculizan el acceso de los agricultores. Como resultado, el fertilizante a menudo no llega a los agricultores necesitados.

«Hermanos y hermanas, ahora el fertilizante llega a los agricultores, hay 145 regulaciones. Deben firmar esto, la firma, después de que el fertilizante desaparece en algún lugar. Elimino todo eso. De las fertilizantes estatales de fertilizantes, explicó el fertilizante subsidiado entonces el fertilizante debe ir directamente a los agricultores, no demasiadas intermediarias».

Además, Prabowo recordó que las prácticas de distribución a menudo han estado llenas de intereses políticos locales y las familias de funcionarios regionales. Afirmó que el gobierno no debe dejar que dañe gente.

«Y durante mucho tiempo he sido indonesio, conozco al distribuidor. Sé que es el sobrino del regente, su primo, el equipo de éxito, lo siento, hemos sido indonesios durante mucho tiempo. Después de eso, ya sabemos que el regente que tiene que firmar más tarde él verificará, el subdistrito no me pertenece, el fertilizador no solo reduce él, el amor de mí.

Prabowo también enfatizó que el gobierno bajo su liderazgo no tendría miedo de defender la constitución y la ley para proteger los intereses de las personas.

«Si alguien considera que el gobierno indonesio es estúpido, débil y se puede comprar, si alguien lo considera, continuaré demostrando que el gobierno indonesio que ahora no tiene miedo y duda en defender la verdad y la justicia», dijo Prabowo.