Los submarinos hechos por los hijos de la nación Kri Alugoro-405 mostraron sus dientes frente a Prabowo

Yakarta, Viva – El desfile de buques de guerra de la Marina (AL) en la Bahía de Yakarta, jueves 2 de octubre de 2025, presenta un espectáculo tenso.

Dos Submarino de la marinaKri Cakra-401 y Kri Alugoro-405, mostrando a través de demostraciones de evacuación médica del aire (MEDEVAC) utilizando el helicóptero Panther AS-565 MBE.

Este momento es aún más especial porque el presidente lo presenció directamente Prabowo Subianto Desde arriba Kri Dr. Radjiman Wedyodiningrat-992, acompañado por las filas del TNI e invitados.

Monitoreo de Viva desde arriba Kri Dr. Radjiman Wedyodiningrat-992, antes de que comience la atracción, Kri Cakra-401 y Kri Alugoro-405 dispararon señales pirotécnicas en forma de humo verde.

En breve, el helicóptero Panther del Centro de Aviación de la Armada (Puspenerbal) apareció bajo por encima del KRI Algoro-405. A partir de ahí, una simulación del procedimiento USEVAC habitual se realiza comúnmente en emergencias médicas.

Un soldado luego saltó de un helicóptero al techo de un submarino. Evacuó rápidamente al personal que se jugó como víctimas de enfermedad o lesión, luego lo levantó en el helicóptero.

La acción atrajo una ovación de pie de la audiencia sobre Kri Radjiman.

Como una enfermería, Kri Alugoro 405 Fue el primer submarino que PT Pal fue completamente ensamblado en Indonesia. Lanzado el 11 de abril de 2019, este submarino tiene una longitud de 61.3 metros con una velocidad de hasta 20 km por hora cuando está bajo el agua.

La atracción de submarino de pantera y helicóptero es una de las actuaciones superiores en la agenda de inspección presidencial y el desfile militar Tni al.

Este evento fue un calentamiento antes de la conmemoración del 80 aniversario del TNI el 5 de octubre de 2025.