Los Steelers reciben una actualización positiva sobre las lesiones de Calvin Austin III

El Acereros de Pittsburgh cuentan con una de las mejores salas de ala cerrada de la NFL. Pero en la Semana 8, la ofensiva del equipo también podría recuperar a uno de sus receptores abiertos titulares: Calvino Austin III.

Según el informe oficial de lesiones de los SteelersAustin practicó plenamente el miércoles. Fue la primera vez que el receptor de cuarto año regresó al campo sin limitaciones desde que sufrió su lesión en el hombro en la Semana 4.

Brooke Pryor de ESPN también informó que Austin estaba de regreso en la práctica.

El WR Calvin Austin III (hombro) participó plenamente en la práctica del miércoles. C Zach Frazier estuvo limitado por una lesión en la pantorrilla.

Austin se fue en el último cuarto contra el Vikingos de Minnesota el 28 de septiembre. Los informes iniciales indicaron que necesitaría una temporada en la reserva de lesionados. Si el equipo hubiera colocado a Austin en IR, entonces habría estado fuera de juego hasta la Semana 9.

Pero parece que tiene posibilidades de jugar en la Semana 8. Los Steelers serán los anfitriones del Empacadores de Green Bay el domingo por la noche.

Austin ha publicado 10 recepciones para 139 yardas con dos touchdowns en cuatro juegos esta temporada. Tuvo 548 yardas en 36 recepciones con cuatro anotaciones en 17 juegos el año pasado.

El ataque aéreo de los Steelers ha logrado sobrevivir sin Austin y con su falta de profundidad en recepción gracias a las alas cerradas del equipo. En la Semana 7 contra el Bengals de CincinnatiLos cuatro touchdowns recibidos por Pittsburgh fueron recepciones de ala cerrada.

Pero si Austin regresa, los Steelers tendrán otro receptor enfrente DK Metcalf ¿Quién puede quitarle la cima a una defensa? La temporada pasada, Austin promedió 15,2 yardas por captura.

Sin Austin en los últimos dos juegos, Wilson Romano Ha jugado más. Wilson, sin embargo, todavía no está logrando muchos objetivos.

En la Semana 7, atrapó dos pases para 17 yardas. Si bien esa no es una línea impresionante, fue la primera vez que Wilson tuvo dos recepciones en un NFL juego.

Si Austin regresa, Wilson puede volver a su rol de WR3. Los Steelers también tienen Scott Miller y Ben Skowronek para la profundidad del receptor.

Austin también devuelve despejes en equipos especiales. Los dos últimos juegos, Ke’Shawn Williamscomo elevación del equipo de práctica, ha devuelto despejes en lugar de Austin.

Zach Frazier Limited de los Steelers en la práctica del miércoles

En general, los Steelers parecen estar cada vez más sanos cada semana. Pero una adición sorprendente al informe de lesiones del miércoles fue el centro Zach Frazier.

El pívot de segundo año estuvo limitado debido a una lesión en la pantorrilla.

Frazier no se perdió ninguna jugada ofensiva contra los Bengals el jueves pasado. El entrenador en jefe de los Steelers, Mike Tomlin, tampoco mencionó la lesión del pívot después del partido ni durante su conferencia de prensa del martes.

No está claro si eso se debe a que la dolencia de Frazier es menor o si se trata de una lesión nueva. La cantidad de práctica de Frazier el jueves y viernes indicará mejor cuál podría ser su disponibilidad en la Semana 8.

Junto a Austin, quarterback novato Will Howard y apoyador Malik Harrison practicado plenamente. Si alguno de ellos va a vestirse en la Semana 8, los Steelers tendrán que activarlos.

El equipo abrió Ventana de práctica de 21 días de Howard el miércoles. Los Steelers hicieron eso un día después. liberar al mariscal de campo Logan Woodside del equipo de práctica.

veteranos TJ vatios y Cameron Heyward No practiqué el miércoles. Ambos recibieron un día de descanso.