Los Steelers podrían tener un nuevo objetivo comercial en la NFL después de una defensa ‘inaceptable’ contra los Bengals

Había muy poco que me gustara del Acereros de Pittsburgh defensa en la Semana 7 contra el Bengals de Cincinnati.

A pesar de jugar contra un mariscal de campo que había estado con el equipo durante nueve días y una ofensiva terrestre clasificada en el último lugar de la liga, los Steelers permitieron 470 yardas. Cincinnati promedió 6,7 yardas netas por intento de pase y 6,2 yardas por acarreo.

Nadie jugó bien. Pero la secundaria tuvo particularmente dificultades para cubrir a los receptores de los Bengals. Ja’Marr Chase y tee higgins. Chase registró 16 recepciones, la mayor cantidad de la franquicia, para 161 yardas con un touchdown. Higgins tuvo seis recepciones para 96 ​​yardas y una anotación.

capitanes de los acereros Cameron Heyward y TJ vatios cada calificó la actuación de “inaceptable”.

Con la fecha límite de cambios acercándose rápidamente, los expertos han vinculado a los Steelers con varios receptores abiertos diferentes a través de rumores.

No es que a los Steelers no les vendría bien otro receptor abierto. No hay receptor de pases de Pittsburgh además DK Metcalf Tiene al menos 190 yardas recibidas esta temporada.

Pero después de que a la secundaria de los Steelers le fue tan mal en la Semana 7, vale la pena preguntarse si el gerente general Omar Khan debería considerar posibles incorporaciones de esquineros.

Por qué los Steelers deberían al menos considerar adquirir otro CB

mariscal de campo de los bengalíes Joe Flaco Estaba demasiado cómodo en el bolsillo contra los Steelers el jueves. Sin mucha presión, tuvo todo el tiempo que necesitaba para realizar tiros precisos campo abajo.

Con eso en mente, los expertos podrían argumentar que los Steelers deberían agregar otro cazamariscales antes de que NFL fecha límite comercial.

Los Steelers también tuvieron problemas importantes en la defensa terrestre. Si el equipo adquiriera otro liniero defensivo para ayudar en el terreno, la secundaria quizás luciría mejor.

«No es lo secundario. Eso es una evasión», dijo Heyward el jueves por la noche. vía Brooke Pryor de ESPN. «Creo que en la primera línea pudimos controlar mucho mejor la línea de golpeo. Estoy enojado. No cuidamos nuestro trabajo».

Sin embargo, no tiene mucho sentido a largo plazo para los Steelers agregar un liniero defensivo. Esto podría frenar el crecimiento de Keeanu Benton o Derrick Harmon.

En el borde, los Steelers ya tienen a Watt, Alex Highsmith y Nick Herbig.

Una incorporación de esquinero podría tener más sentido. Los Steelers no deberían ser leales a jalen ramsey y Darío matar si no están a la altura de su reputación. Ambos veteranos tuvieron problemas contra los Bengals.

A los Steelers les vendría bien otro esquinero, quizás más joven, para ayudar a luchar por el título de la AFC Norte.

Posibles objetivos de CB antes de la fecha límite de cambios de la NFL de 2025

El problema, por supuesto, con cualquier incorporación que los Steelers hagan en la defensiva es encontrar un jugador que sea una mejora real.

Michael Middlehurst-Schwartz de USA Today enumeró 25 candidatos comerciales de la NFL que podrían mudarse antes de la fecha límite de 2025 el 15 de octubre. Middlehurst-Schwartz incluyó a los cornerbacks De madera y Roger McCreary en la lista.

“[Woolen] se perdió el partido del domingo contra el jaguares de jacksonville con una conmoción cerebral, pero el problema mayor ha sido su juego errático, cediendo un índice de pasador de 113,6 en lo que va de la temporada como el defensor más cercano en cobertura, según Nex Gen Stats”, escribió Middlehurst-Schwartz. “Aun así, los equipos rara vez encuentran cornerbacks increíblemente rápidos que miden 6 pies 4 pulgadas y pesan 205 libras, y esos jugadores son aún más difíciles de conseguir a mitad de temporada.

Middlehurst-Schwartz calificó a Woolen como un alquiler de “alto riesgo”. McCreary está en el último año de su contrato de novato, lo que también lo convierte en un alquiler.

Que los cornerbacks sean alquilados no debería ser un problema para los Steelers. Un jugador que adquieran en la fecha límite necesita ayudar al equipo ahora.

Sin embargo, es posible que los Steelers no los vean como una mejor opción que Ramsey o Slay.

Probablemente será difícil encontrar una mejora de esquinero disponible. Pero los Steelers deberían considerar ir de compras después de lo sucedido contra los Bengals.