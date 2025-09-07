Los Steelers obtienen malas noticias en el borde de la Semana 1 vs. Jets

El Pittsburgh Steelers dará como objetivo ganar en la semana 1 por quinta vez en las últimas seis temporadas el domingo cuando se encuentren con el Jets de Nueva York en el estadio MetLife. Los Steelers se enfrentarán a los Jets sin un corredor de borde Nick Herbig.

Un participante limitado en la práctica durante toda la semana, Herbig fue incluido en la lista inactiva de los Steelers para la Semana 1 frente a los Jets. Entrando el domingo, Los Steelers tenían Herbig enumeró como cuestionable debido a un problema de isquiotibiales en su informe de lesiones.

Herbig publicado 22 tacleadas combinadas, incluidas cinco tacleadas para la pérdida en 13 juegos la temporada pasada. También tuvo 11 hits de quarterback, 5.5 capturas y cuatro balones sueltos forzados.

Este otoño, el jugador de 23 años está entrando en su tercera temporada con los Steelers. El equipo lo reclutó en el número 132 en general en la cuarta ronda del draft de la NFL 2023.

Sin Herbig, los Steelers probablemente contarán con más de los corredores de borde iniciales TJ Watt y Alex Highsmith. Herbig promediado Casi 32 instantáneas defensivas por juego la temporada pasada. También jugó alrededor de 13 instantáneas en equipos especiales por concurso.

Antes del comienzo del domingo, los Steelers anunciaron a Derrick Harmon, Andrus Peat, Max Scharping, Esezi Otomewo y Skylar Thompson, además de Herbig, como sus jugadores inactivos para la Semana 1.

Esto es lo que necesita saber para el enfrentamiento de los Steelers contra los Jets en la Semana 1.

Aaron Rodgers, Justin Fields Narrativa de venganza

Herbig y el frente defensivo de los Steelers enfrentarán una línea ofensiva de Jets agotada. Insiders de la NFL informó el miércoles ex primera ronda de Nueva York y guardia inicial Alijah Vera-Tucker sufrió una lesión grave.

Vera-Tucker está fuera para la temporada y golpeó oficialmente la reserva lesionada el sábado.

Pero las historias mucho más grandes que ingresan al enfrentamiento de Steelers-Jets están detrás del centro. Mariscales de campo Aaron Rodgers y Justin Fields voluntad estar enfrentando a los equipos que jugaron para durante la campaña de 2024.

Rodgers publicó Un récord de 6-12 en dos años con los Jets. Los campos fueron 4-2 como titular en Pittsburgh la temporada pasada.

El miércoles, Rodgers trató de minimizar la importancia personal del enfrentamiento de la Semana 1.

«Estaré emocionado por la Semana 1», dijo Rodgers a los periodistas, a través de Joe Rutter de Triblive.com.

Steelers debutando la nueva ofensiva vs. Jets

Christopher Carter de Pittsburgh Post-Gazette probablemente lo puso mejor en x horas antes de la semana 1.

Todos los ojos estarán en Aaron Rodgers, DK Metcalf y el nuevo #Seelers En el primer partido de la temporada. Pero quizás aún más importante para esta temporada es el desarrollo de Broderick Jones y Troy Fautanu en OT. Una vista previa de su inicio a través de@Pittsburghpg: https://t.co/v8qki9phk6 – Christopher Carter (@cartercritiques) 7 de septiembre de 2025

Rodgers y Dk metcalf están haciendo su debut en Steelers. El equipo también hizo varios otros cambios en la ofensiva. Aquellos incluidos la separación con entrantes Najee Harris, George Pickens y Y Moore.

Jaylen Warren y novato Kaleb Johnson Probablemente dividirá oportunidades en el campo. Dos ex selecciones de primera ronda, Broderick Jones y Troy se tocaReservaré la línea ofensiva de los Steelers que será muy joven esta temporada, pero tiene muchas ventajas.

El liniero defensivo All-Pro, Cameron Heyward, listo para jugar

En la víspera de la temporada regular el sábado, La situación contractual de los cuatro veces All-Pro Finalmente llegó a una resolución.

Múltiples expertos en la NFL reportado Los Steelers acordaron agregar $ 3 millones en incentivos a Cameron Heyward’s Contrato para la temporada 2025. El liniero defensivo recibirá el aumento salarial si el equipo experimenta el éxito de los playoffs.

Antes de los incentivos adicionales, Heyward estaba arrojando duda Durante su estado de la Semana 1. Aunque el entrenador en jefe Mike Tomlin dijo a los periodistas el martes que Heyward jugaríaAhora se espera que Heyward se vea contra los Jets.

Expectativas para Nick Herbig, defensa de los Steelers

Los Steelers no hicieron tantos cambios en su defensa como la ofensiva, pero hicieron un movimiento importante el 30 de junio, adquiriendo un esquinero All-Pro Ramsey de Jale desde Miami Dolphins. En el comercio, los Steelers enviaron seguridad All-Pro Minkah Fitzpatrick a los delfines.

La defensa de Pittsburgh ya no es la más cara de la liga, pero Los Steelers ocupan el tercer lugar en espacio de capitalización dedicado en ese lado de la pelota. El equipo también agregó un liniero defensivo de primera ronda Derrick Harmon en el draft.

Harmon no jugará en la Semana 1 debido a una lesión en la rodilla. Pero las expectativas siguen siendo altas para la defensa de los Steelers.

Si el equipo va a terminar su racha de playoffs sin enlace, entonces la defensa probablemente tendrá que ser una de las mejores unidades de la liga, mientras que Rodgers y la ofensiva proporcionan un fútbol eficiente y sin errores.

Los Steelers poseen Un registro de 21-7 de todos los tiempos contra los Jets. Pero Nueva York ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos en la serie.

La temporada pasada, los Steelers notaron a Rodgers y los Jets 37-15.