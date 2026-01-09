Los Steelers anuncian un posible movimiento para impulsar su plantilla antes de los playoffs de la NFL

Liniero defensivo veterano Isaías Loudermilk no ha jugado desde la Semana 2 de la temporada 2025 de la NFL. Pero el Acereros de Pittsburgh Parece tener esperanzas de poder regresar para la postemporada del equipo.

El equipo anunció el viernes que abrió la ventana de práctica de 21 días para Loudermilk. Con la medida, el jugador de 28 años practicó con el equipo tres días antes del enfrentamiento por el comodín.

Los Steelers ahora tienen tres semanas para activar a Loudermilk. Si no es activado antes del 30 de enero, permanecerá en la reserva de lesionados por el resto de la temporada.

Básicamente, los Steelers tienen entre ahora y la primera semana de preparación para el Super Bowl para ver si Loudermilk puede jugar.

El liniero defensivo ha estado en la lista de reservas lesionados debido a una dolencia en el tobillo desde el 17 de septiembre. Jugó por última vez desde la Semana 2 contra los Halcones Marinos de Seattle el 14 de septiembre.

En dos partidos esta temporada, Loudermilk no se registró una estadística. El liniero defensivo participó en 37 jugadas defensivas y 11 jugadas en equipos especiales en dos partidos.

Tackle defensivo All-Pro Cameron Heyward Ha estado saludable esta temporada. Sin embargo, los Steelers han lidiado con varias otras lesiones en la línea defensiva, especialmente en la posición de tackle defensivo, esta temporada.

Además de Loudermilk, los tackles defensivos Daniel Ekuale y Dean Lowry aterrizó en IR a principios de temporada.

Tackle defensivo novato Derrick Harmon evitado IR. Sin embargo, se perdió partidos consecutivos en dos ocasiones diferentes durante la temporada regular.

Harmon, sin embargo, regresó nuevamente en diciembre y la línea defensiva de los Steelers se solidificó para la recta final. La defensiva de Pittsburgh permitió 73,3 yardas terrestres por partido en las últimas cuatro semanas de la temporada regular.

Aún así, recuperar Loudermilk podría suponer un impulso significativo.

Loudermilk no tendrá una semana completa de práctica antes del enfrentamiento de comodines del equipo. Pero debido a que los Steelers reciben el Tejanos de Houston El lunes, Loudermilk podría practicar dos veces antes del enfrentamiento.

Si los Steelers avanzan, Loudermilk tendrá una semana completa para prepararse para la ronda divisional de la AFC.

Loudermilk ha sido titular en siete partidos en sus cinco años NFL carrera profesional. Comenzó tanto en las semanas 1 como 2 esta temporada.

En 60 competencias de la NFL en su carrera, el ha publicado 63 tacleadas combinadas, incluida una tacleada por pérdida, seis defensas de pase y una captura.