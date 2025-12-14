Los Spurs y Victor Wembanyama logran lo improbable

Getty

El Espuelas de San Antonio Hemos sido un muy buen equipo de baloncesto desde el primer día de la temporada. Dylan Harper ha perdido tiempo. De Aaron Fox Ya lidié con una lesión. Castillo de Esteban Acabo de regresar a la alineación. Lucas Kornettambién.

Sin embargo, lo más impactante de todo es que el el equipo fue 9-3 con Victor Wembanyama fuera de la alineación. En su primer partido de vuelta, que marcó holaprimera aparición en el banquilloellos dieron el Trueno de la ciudad de Oklahoma un paseo por su dinero.

Con un viaje al Finales de la Copa de la NBA En la línea, en la línea, Wemby y sus compañeros de equipo dieron un paso al frente para cumplir. El momento característico del partido fue su tiro en salto de media distancia Alex Carusoquien le ha estado acosando toda posesión.

En total, el francés hizo un +21 en poco más de 20 minutos de acción. Eran -23 cuando estaba en el banquillo. Una victoria de dos puntos sobre el Thunder anoche rompió una racha de 16 victorias consecutivas. Y los pone escenario central en Las Vegas el martes.

Los Spurs se convierten en el segundo equipo en derrotar al Thunder este año

No es ningún secreto lo imparables que han sido los Oklahoma City Thunder. A Victor Wembanyama y su equipo realmente no les importaba eso. Superar las carreras que hicieron sus oponentes durante todo el juego y apegarse al plan de juego fue suficiente para conseguir esto. victoria improbable.

Wemby ha estado jugando un balón increíble cuando estuvo ahí afuera. Insondable es la palabra en la que pensar cuando miramos el récord de 18-7 de San Antonio. Como se mencionó anteriormente, tienen lidiado con lesiones a todos sus guardias. Sus centros también. Pero a medida que las estrellas han entrado y salido de la alineación, Mitch Johnson los ha mantenido preparados para casi cualquier cosa.

Con marca de 24-1, OKC ha parecido imparable durante la mayor parte del año. San Antonio se mantuvo fiel a su plan de juego. Atacar la canasta durante toda la noche y mantenerse activo en el cristal. Castillo de Stephon, De’Aaron Fox, Devin Vasselly Wembanyama sumaron más de 20 puntos.

El balance goleador lo fue todo, especialmente por lo apretados que son conocidos por defender a sus oponentes. SGA fue «limitado» a 29 puntos en 12-23 tiros de campo, ya que pudieron mantenerlo fuera de la línea FT. un equipo persiguiendo el récord de victorias Perder a nivel nacional es un gran problema para el equipo del otro lado.

Los Spurs ahora se unen al Chaquetas de senderos como el único otro equipo en derrotar al Thunder.

El evento principal en Las Vegas el martes por la noche contará con la Knicks y espuelas en T-Mobile Arena para la final de la Copa NBA. Un al rojo vivo Jalen Brunson, OMS cayó 40 en la semifinal sobre Orlando, intentará conseguir un campeonato para su equipo.

Ambos equipos mostraron niveles impresionantes de juego en el camino, y el próximo promete ser emocionante. Victor Wembanyama juega tan bien como lo hizo después falta un mesDebería inspirar toda la confianza del mundo a sus compañeros.

San Antonio parece imparable cuando tienen a todos sus muchachos juntos. Y a medida que el año avanza aún más, podrían ser un amenaza seria en una serie para el poderoso Thunder.

Después de su improbable victoria sobre OKC por 24-1, el próximo desafío para el club de Mitch Johnson será frenar a Brunson. Cuatro juegos seguidos de más de 30 puntos y Nueva York ha ganado cinco en total.

michel robinson contra Wemby. Eso es lo que el mundo está preparado para ver.