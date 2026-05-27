Los Spurs reciben noticias ‘desafortunadas’ después de la derrota del Juego 5 ante el Thunder

Los San Antonio Spurs perdieron el Juego 5 de las Finales de la Conferencia Oeste al Trueno de la ciudad de Oklahoma después de que Victor Wembanyama tuviera una rara noche libre.

El francés disparó un 26,7% desde el campo (4 de 15) y recogió sólo seis rebotes, incluido uno en la primera mitad, mientras los Spurs sufrieron una derrota por 127-114.

Después del partido, Wemby se negó a dirigirse a los medios, lo que generó preocupaciones en el escritor de los Spurs, Michael C. Wright. El informante de ESPN se preguntó si “algo personal [is] pasando” con Wemby mientras aborda el giro de los acontecimientos.

«No sé si está sucediendo algo personal, pero es desafortunado que Wembanyama decidiera no dirigirse a los medios después del Juego 5», escribió Wright en X.

No sé si está sucediendo algo personal, pero es desafortunado que Wembanyama decidiera no dirigirse a los medios después del Juego 5.

Victor Wembanyama no estuvo disponible para hablar con los medios después del Juego 5, dijo un portavoz del equipo. Acaba de salir del vestuario. – Michael C. Wright (@mikecwright) 27 de mayo de 2026

Wemby no hablará con los medios

en su informe posterior al juegoWright describió las escenas que llevaron a Wemby a salir del Paycom Center en Oklahoma City sin dirigirse a la prensa.

“Victor Wembanyama se vistió tranquilamente en un rincón del vestuario visitante del Paycom Center luego de la derrota de los San Antonio Spurs por 127-114 ante el Oklahoma City Thunder en el Juego 5 de las finales de la Conferencia Oeste el martes por la noche.

“Después de ponerse un par de zapatillas Air Force 1 totalmente blancas talla 20½, Wembanyama salió del vestuario hasta la salida más cercana al final del pasillo y se adentró en la noche”.

El informe agregó que un portavoz del equipo informó a los medios que Wemby no hablará con ellos «casi una hora» después de la conferencia de prensa del entrenador en jefe de los Spurs, Mitch Johnson.

Los Spurs enfrentan «urgencia» al ingresar al Juego 6

Johnson dejó en claro que los Spurs necesitan más de Wemby en el Juego 6 en casa si quieren evitar la eliminación y forzar un Juego 7 en Oklahoma City.

«Tiene que realizar más de 15 tiros», dijo Johnson sobre Wemby. “Incluso con el [12] tiros libres, seguro que tendrá que anotar más de 20 puntos”.

Johnson, quien terminó tercero en la boleta final de Entrenador del Año publicada el martes, elogió el esquema defensivo del Thunder para contener a Wemby en el Juego 6. Específicamente, OKC tampoco permitió que Wemby impactara el juego en el lado defensivo, como lo demuestran sus seis rebotes y la menor cantidad de tiros al aro en la serie hasta el momento.

“OKC hizo un buen trabajo [on Wemby]. Tenemos que hacer un mejor trabajo”, dijo Johnson.

«Eso es probablemente lo más fácil en términos de cuándo [look at] cosas a nivel de superficie que definitivamente necesitará para tomar más fotos. Pero hay muchas cosas por todos lados. Incluso cuando teníamos ventajas, simplemente no hicimos jugadas simples y aprovechamos la oportunidad, esa posesión.

En este tipo de juego, debes estar seguro de todo lo que estás haciendo de una manera muy segura y madura”.

El Juego 6 Spurs vs Thunder comienza a las 8:30 pm ET el jueves. Si los Spurs pueden evitar la eliminación, habrá un séptimo partido el sábado por la noche en Oklahoma City.