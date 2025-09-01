Los sollozos de roca como ‘The Smashing Machine’ recibe una ovación de Venecia de 15 minutos

¿Se dirige la roca a los Oscar?

A juzgar por la reacción entusiasta a su actuación en ‘La máquina de aplastamiento‘En el Festival de Cine de Venecia El lunes por la noche, ese parece ser el consenso de Italia.

Dwayne Johnson Sollogrado incontrolablemente mientras la audiencia del estreno mundial en el Lido cantaba, vitoreó y gritó durante una ovación de pie de 15 minutos, una de las más largas en el festival de este año hasta ahora.

Johnson interpreta a Mark Kerr en la película. Emily Blunt está estrella como Dawn Staples. Durante la Ovación, Benny Safdie, el director de la película, abrazó a sus estrellas y se unió a Johnson en llorando lágrimas de alegría mientras los aplausos continuaban. Además de las obras hidráulicas, la inspiración de la vida real de la película, Kerr, también estaba con el elenco, llorando y celebrando la historia de su vida.

Johnson es casi irreconocible en la película, experimentando libras de prótesis para retratar al turbio campeón de peso pesado de UFC. El actor dijo anteriormente Variedad que se sintió atraído por «The Smashing Machine» porque Safdie es alguien que «continúa empujando el sobre cuando se trata de historias que son crudas y reales; personajes auténticos y, a veces, incómodos y llamativos».

«Estoy en un punto de mi carrera en el que quiero esforzarme de una manera que no me he presionado en el pasado», dijo Johnson, mejor conocido por la tarifa de la franquicia como «Jumanji», la franquicia «rápida y furiosa» y la aventura de superhéroes «Black Adam». «Quiero hacer que las películas importen, que exploren una humanidad y exploren la lucha [and] dolor.»

«The Smashing Machine» marca el debut como director en solitario de Benny Safdie, quien trabajó con su hermano mayor, Josh, en favoritos independientes como «Good Time» y «Gems sin cortar». (Josh también hará su debut en solitario este año con «Marty Supreme» de A24, un drama deportivo protagonizado por Timothee Chalamet). «The Smashing Machine» reúne a Benny Safdie y Blunt, quien compartió una escena memorable en la épica de Christopher Nolan en la épica «Oppenheimer», así como Johnson y Blunt, co-sospechosa en la acción de Disney «. Crucero.»