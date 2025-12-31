¡Los solicitantes de empleo se preparan! Estos son los 6 sectores que más empleo abrirán en 2026

Jacarta – Los rápidos cambios en la tecnología a menudo generan preocupación sobre la reducción de las oportunidades laborales. Inteligencia artificial (AI), la automatización y la digitalización, se consideran amenazas al trabajo humano, especialmente en sector trabajo convencional.

Sin embargo, detrás de esto, el mundo está entrando en una fase de creación de nuevos empleos a gran escala en ciertos sectores.

Varios informes muestran que la transformación económica no elimina puestos de trabajo, sino que los traslada a determinados sectores. Pedido personal incrementado en áreas relacionadas con servicios humanos, tecnología aplicada, así como la transición energética.

Lanzando desde Reclutamiento JRoMiércoles 31 de diciembre de 2025, los siguientes son los sectores que se prevé que crearán la mayor cantidad de empleos en 2026.

Sectores que abren mayores oportunidades laborales en 2026

1. Servicios sociales y de salud

Se proyecta que el sector de la salud será el mayor contribuyente al empleo hasta 2026. Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (Oficina de Estadísticas Laborales) muestra que el crecimiento más significativo de la fuerza laboral proviene de los servicios de atención sanitaria y social.

Los principales factores impulsores son el envejecimiento de la población mundial, la creciente necesidad de cuidados a largo plazo y una mayor concienciación sobre la salud.

Profesiones como enfermeras, asistentes de atención médica domiciliaria, cuidadores de personas mayores y personal de administración médica son los puestos más necesarios. Curiosamente, muchos empleos en este sector no requieren necesariamente un título universitario, sino que hacen hincapié en la capacitación y la certificación.

2. Tecnología de la información y servicios profesionales

Informe Foro Económico Mundial (WEF) y McKinsey afirmaron que el sector tecnológico sigue siendo el principal motor para la creación de nuevos puestos de trabajo. Pero el enfoque está pasando de ser solo programadores a roles que apoyan la implementación de tecnología, como analistas de datos, especialistas en ciberseguridad, ingenieros de nube y consultores de inteligencia artificial.

Transformación digital en casi todo industria haciendo que la necesidad de trabajadores de TI siga aumentando. Incluso las empresas no tecnológicas están abriendo muchos puestos digitales para mantener la competitividad.

3. Energías Renovables y Sostenibilidad

La transición global hacia una economía verde hará que el sector de las energías limpias sea uno de los que mayor absorción de mano de obra de aquí a 2026. Informe de la OCDE y Agencia Internacional de Energía (AIE) muestra que los proyectos solares, eólicos y de eficiencia energética crean millones de nuevos puestos de trabajo en todo el mundo.