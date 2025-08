Los solicitantes de empleo frustrados llenos de gente, sus entrevistadores no fueron HRD, ¡sino AI!

Yakarta, Viva – Imagina que estás esperando una llamada de entrevista de un compañía lo que buscas. Después de pasar por un proceso de solicitud largo y esperanzador, finalmente llegó la invitación.

Leer también: 10 trabajos de nivel de entrada previsto para ser reemplazados por IA en 2030



Pero cuando abre el enlace de la entrevista, que aparece en la pantalla no en la cara de un reclutador o HRD, sino un sonido plano y un guión de un sistema de inteligencia artificial (AI). Esta no es una ciencia ficción, esta es una realidad que ahora es experimentada por muchos solicitantes de empleo.

Este fenómeno comenzó a estar lleno e informado por Fortune. Muchos solicitantes se sienten no apreciados porque solo «cumplen» con la IA en su sesión de entrevista de trabajo.

Leer también: Los despidos aumentan, la IA ha reemplazado a 10,000 empleos humanos cada mes



Sus reacciones también varían, desde la frustración, decepcionada, hasta inmediatamente decidieron salir de la sesión de la entrevista. Algunos solicitantes consideran que si la empresa ni siquiera quiere tomarse el tiempo para conocer a los humanos directamente, refleja la cultura pobre del trabajo de la empresa.

Muchos solicitantes se sienten tratados inhumanos

Leer también: Lan alienta a ASN a aprovechar la IA generativa construyó una nueva cultural cultural



Debra Borchardt, escritora y editora, compartió su experiencia con Fortune. Afirmó cerrar inmediatamente la sesión de la entrevista cuando se dio cuenta de que su interlocutor era solo una máquina.

«Inmediatamente hago clic. No me sentaré aquí durante 30 minutos solo para hablar con la máquina. No quiero trabajar en una empresa cuyo personal de recursos humanos ni siquiera se tome el tiempo para hablar conmigo», dijo como citado por FuturismoMartes 5 de agosto de 2025.

En línea con eso, Allen Rausch, un escritor técnico, dijo que solo estaba dispuesto a ser entrevistado por AI si hubiera certeza de que hablaría con los humanos después. «Con la falta de respuestas que recibí de la aplicación básica, creo que muchas entrevistas de IA son solo una pérdida de tiempo», dijo.

Por otro lado, las empresas de desarrollo de tecnología de IA para entrevistas siguen siendo optimistas. Ven esta tendencia como un paso de eficiencia y evolución del proceso de reclutamiento. El CEO de Braintust, Adam Jackson, respondió a las críticas de la entrevista de AI con bastante firmeza.

«Si la mayoría de los solicitantes de empleo realmente rechazan esta tecnología, nuestros clientes ciertamente no asumirán que esta herramienta es útil. Esta herramienta definitivamente fallará en el rendimiento. Pero lo que vemos es lo contrario, la tendencia aumenta», dijo.

El uso de IA también se considera una solución al número de auge de los solicitantes. En la era digital actual, las solicitudes de empleo pueden llegar a miles en poco tiempo, y muchas de ellas usan asistencia de IA para compilar CV o carta de solicitud.



Consejos sobre cómo aprobar las entrevistas de trabajo fácilmente

Esto crea un ciclo en el que los solicitantes usan AI para aplicar, y las empresas usan IA para seleccionar. Un reclutador lo describió a New York Times Como «solicitante de tsunami que solo será aún mayor», incluso lo llame la situación «ai versus IA».

La tecnología no es perfecta, pero aún se usa

Aunque es eficiente en el papel, el sistema AI como entrevistador tampoco es perfecto. Hay casos en los que la IA experimenta problemas técnicos y realmente empeora la experiencia de los solicitantes.

Pero los partidarios de esta tecnología continúan vocices de que esto es algo que debe ser aceptado en el mundo del trabajo moderno, especialmente para puestos que requieren reclutamiento masivo como el servicio al cliente.

Aun así, Adam Jackson enfatizó que AI todavía tenía limitaciones. «La IA es buena para evaluar las habilidades objetivamente, incluso puedo decir mejor que los humanos. Pero para evaluar la compatibilidad de la cultura de la compañía, no sugeriré AI para eso», dijo.