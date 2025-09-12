Los soldados TNI son nuevos sospechosos en el secuestro sádico del banco de Kacab, su papel es inesperado

Yakarta, Viva – La policía militar de Kodam Jaya finalmente puso a una persona soldado activo, kopda fh, como sospechar En el caso de secuestro que condujo al asesinato del jefe del sub -rama del banco de bumn en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37),

El comandante de la policía militar de Kodam Jaya, el coronel de la CPM, Donny Agus Priyanto, reveló que la determinación del sospechoso se llevó a cabo después de una serie de exámenes intensivos de FH.

«Los presuntos perpetradores con las iniciales Kopda FH han sido detenidos y nombrados como sospechosos», dijo Donny a los periodistas el viernes 12 de septiembre de 2025.



Video segundos del banco Bumn Kacab, MIP secuestrado

Donny explicó que FH era sospechoso de interpretar a un intermediario en el caso. Se dice que es un enlace con la fiesta que luego recogió a la víctima por la fuerza hasta que terminó trágicamente.

«El papel preocupado como intermediario para encontrar personas para forzar por la fuerza», dijo.

Aun así, Donny no ha podido determinar si la acción FH está relacionada con motivos económicos o ciertas recompensas. El examen más detallado, dijo, todavía se está llevando a cabo para explorar el papel y los motivos del sospechoso.

Cuando tuvo lugar el incidente, FH resultó estar en un estado de problemas en su unidad. La institución lo busca porque no asistió sin permiso oficial.

«Durante el incidente, la unidad buscaba su condición porque no estaba presente sin permiso oficial», dijo.

Anteriormente informó, el caso de secuestro condujo a un asesinato sádico del jefe del Sub -Branch Salah Bumn Bank en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37), continuó ampliándose.

Ahora, hay una sospecha de la participación de soldados sin escrúpulos TNI En ese caso. La Policía Militar de Kodam Jaya (Pomdam Jaya), quien afirmó estar investigando a varios soldados.

«Así es (manejado)», dijo Danpomdam Jaya, Coronel CPM Donny Agus Priyanto cuando se confirma, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Para tener en cuenta, Mohamad Ilham Pradipta supuestamente fue asesinado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima fue presuntamente secuestrada primero.

Esto se reveló de las grabaciones de cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Uno de ellos es el nombre del empresario de tutoría en línea, Dwi Hartono. En este caso, Dwi Hartono es un actor intelectual.