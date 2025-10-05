Los soldados tienen derecho a demandar el mejor liderazgo en el TNI

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto enfatizó la importancia del liderazgo TNI El mejor y es un ejemplo para los soldados.

Leer también: Teniente General Bambang Trisnohadi Comandante del 80 aniversario del TNI, Adhi Makayasa-Redang Kopassus



Recordó a los elementos del liderazgo de TNI que cada escalón en cada nivel debe fomentar y dar un buen ejemplo a sus miembros.

«El liderazgo en el TNI debe ser un liderazgo de ejemplo, debe conducir al liderazgo de Ngarso Sung Tulodo, debe dar un ejemplo por delante», dijo el presidente Prabowo en el 80 aniversario del TNI en Monas Field, Yakarta, domingo 5 de octubre de 2025.

Leer también: Prabowo llegó a Monas, liderando el 80 aniversario del TNI





El teniente general Bambang Trisnohadi se convirtió en el 80 aniversario del TNI en Monas

«No hay lugar para líderes incompetentes, que no son profesionales, que no entienden sus deberes», dijo

Leer también: ¡Guau! El 80 aniversario de los premios de la puerta lo hizo mirar, había 200 motos distribuidas



El presidente Prabowo ordenó al comandante de TNI y al jefe de gabinete que evaluara y supervisaran continuamente el liderazgo en el TNI. «Nuestros soldados tienen el derecho y exigen el mejor liderazgo, el mejor liderazgo», dijo Prabowo

Se sabe que el presidente Prabowo Subianto actuó como el inspector ceremonial en el 80 aniversario Ejército Nacional Indonesio (TNI) en Monas Field, Yakarta, domingo 5 de octubre de 2025.

Actuando como comandante de la ceremonia Aniversario de TNI La 80a vez, el teniente general Bambang Trisnohadi, quien se desempeñó como comandante del comandante combinado de defensa (Pangkogabwilhan) III.

Basado en la información del jefe de la sede del Centro de Información (Kapuspen) TNI, el mayor general TNI (MAR) Freddy Ardianzah, hasta 1.047 herramientas principales del sistema de armas (equipo de defensa) se exhibieron en la celebración del 80 aniversario del TNI en Silang Monas, centro de Jakarta.

«Miles de equipos de defensa consisten en vehículos tácticos, vehículos de artillería, helicópteros, aviones de combate para transportar aviones. Además, hasta 133,480 personas fueron desplegadas en una ceremonia consistente de soldados y sociedad civil para participar en el día de la celebración más tarde.

? Fueron asignados como participantes ceremoniales, participantes de simulación de combate, paracaidistas, pilotos de combate y aviones de transporte, desfiles, equipos de equipo de defensa que desfilarían a las fuerzas de seguridad.