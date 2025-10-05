Los soldados marinos murieron durante el salto en el marco del 80 aniversario del TNI, esta es la cronología

Yakarta, Viva – La atmósfera del dolor envolvió las rangos TNI Marina de guerra (Marina de guerra). Uno de soldado Mejor cuerpo MarinaMarine Praka Zaenal Mutaqim, murió en la tarea de llevar a cabo las operaciones de pato salto (RDO) en la 80ª serie de inspección de inspección presidencial. Sucedió el miércoles 2 de octubre de 2025.

«La Armada dijo que uno de nuestros mejores soldados, Praka Mar Zaenal Mutaqim, destacamento del personal de desapego, Amphibians 1 (Den Ipam 1) Se han caído en la tarea de llevar a cabo las operaciones de pato de goma (RDO) en el 80 aniversario de la TNI, Namely President Inspection», dijo la Oficina de Información de la Información del Armada (Kadispenal).

El incidente ocurrió cuando Praka Zaenal tuvo un accidente aéreo en el procesamiento de la apertura de procesamiento de Parachute. Aunque el paracaídas se había expandido para aterrizar en el agua, la condición de la víctima inmediatamente recibió un tratamiento rápido del equipo de seguridad marítima.

Fue evacuado de inmediato usando la ambulancia del jinete del mar al Post de Salud del Kolinlamil, antes de finalmente ser llevado al Hospital Gatot Subroto Army para cuidados intensivos.

Durante dos días, el equipo de médicos trató de salvar la vida del soldado marino del denipam 1. Sin embargo, Praka Mar Zaenal Mutaqim fue declarado muerto el sábado 4 de octubre de 2025 a las 03.01 WIB en el Hospital Gatot Subroto Army.

El cuerpo del fallecido fue enterrado militar en su ciudad natal en Grobogan Regency, Central Java, con pleno respeto de la unidad y la familia extendida de la Armada.

Como forma de respeto por los servicios y el servicio del fallecido, la Marina planea proponer una promoción extraordinaria (KPLB) a Praka Zaenal.

«Nos sentimos muy perdidos con la muerte de este mejor personal de Taifib, el fallecido es un soldado que es muy dedicado, triunfador, y siempre muestra un espíritu de lucha extraordinario en cada tarea llevada a cabo. En nombre de toda la Armada, expresamos nuestros más profundos condolencias. Que Allah swt dé fuerza y ​​fortaleza por la familia dejada», dijo «, dijo

La Marina también enfatizó que este incidente se convirtió en un recordatorio importante para que todos los elementos de las tropas continúen priorizando los factores de seguridad en cada operación y ejercicio.