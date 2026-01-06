Los soldados del TNI no son guardias de seguridad de los fiscales

Jacarta – Presencia de personal TNI en uniforme en la habitación sesión Tribunal Penal de Corrupción de Yakarta (Tipikor) en el caso de presunta corrupción que atrapó al ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología Nadiem Makarim recibió duras críticas de Amnistía Indonesia internacional.

El director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia, Usman Hamid, destacó que la presencia de militares en la sala del tribunal es contraria al principio de un poder judicial independiente y libre de presiones.

«El TNI es una herramienta estatal para implementar la política estatal en el sector de defensa, no una unidad seguridad en la sala del tribunal. «El TNI no es el guardia de seguridad del fiscal», dijo Usman Hamid en su declaración el martes 6 de enero de 2026.

Primer juicio del ex Ministro de Educación y Cultura Nadiem Makarim ante el Tribunal de Corrupción

Según él, los tribunales generales son áreas del poder judicial que deben estar estériles de la influencia militar. La presencia de soldados con uniforme de combate en el juicio, continuó Usman, tenía el potencial de crear una atmósfera intimidante para el panel de jueces, testigos, acusados ​​y el equipo asesor legal.

«Esto viola las reglas. Es correcto que el juez principal les pida que renuncien. No sólo bloquea la vista de los visitantes del tribunal y de los periodistas, sino que viola la ley. Les instamos Fiscalía cancelar las medidas de seguridad militaristas», dijo

Según él, el pretexto de «seguridad» según el Memorando de Entendimiento (MoU) entre las dos agencias no es vinculante para el tribunal. La fiscalía debe comprender las normas y funciones constitucionales del TNI. La renuencia a solicitar seguridad a la Policía Nacional refleja las connotaciones políticas del caso, así como el prolongado conflicto entre la fiscalía y la policía.

Este fenómeno es también la antítesis de la declaración del Presidente que afirma que no revivirá el militarismo. La realidad del juicio ante el Tribunal de Corrupción y el creciente papel de los militares en la burocracia claramente normalizan la práctica del militarismo en el gobierno civil.

«Para mantener la integridad del poder judicial hay que poner fin a esta práctica de militarización de los tribunales. Basta con que el TNI vigile los juicios en tribunales militares. El ejército debe volver a su función constitucional para mantener la supremacía civil», subrayó.

Anteriormente, llamó la atención la presencia de tres miembros del TNI en el juicio del caso de presunta corrupción del ex Ministro de Educación y Cultura Nadiem Makarim en el Tribunal de Corrupción de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

El presidente del panel de jueces, Purwanto S Abdullah, reprendió a los soldados que se encontraban en la sala del tribunal porque consideraba que estaban obstruyendo a los visitantes y periodistas. Luego, el juez les pidió que renunciaran, hasta que finalmente los tres miembros del personal del TNI abandonaron la sala.