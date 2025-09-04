Los soldados de TNI disparan a los residentes en Papua Entrop

Jayapura, Viva – Kapendam XVII/Cendrawasih Coronel Inf Candra Kurniawan reconoció el caso tiroteo que fue llevado a cabo por un miembro de Pom XVII/Cendrawasih para que matara a una persona habitante Civil en la ciudad de Jayapura entrop.

La víctima murió en la escena del tiroteo el miércoles alrededor de las 23:00 CET. Del informe recibido fue revelado por los actores de TB Pratu, que actualmente están detenidos en Pomdam XVII Cendrawasih en Jayapura, comenzando debido a un malentendido que resulta en el tiroteo golpeó la cintura de la víctima.



Ilustración de casos de tiro

«Para causas más detalladas de malentendidos, todavía está en el proceso de investigación», dijo el jueves Kapendam XVII Cendrawasih Col. Inf Candra Kurniawan.

Mientras tanto los datos recopilados Entre Revelado, después de disparar a la víctima, los perpetradores huyeron inmediatamente usando un vehículo con el número de policía PA 1709 av.

Los perpetradores fueron arrestados en el área de Koya Koso, distrito de Muara Tami, ciudad de Jayapura, jueves por la mañana, 4 de septiembre a las 00.23 de ingenio. (Hormiga)

