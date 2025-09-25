Los sistemas satelital y IA ahora rastrearán los niveles de contaminación del hollín







Pronto la gente podrá usar la tecnología satelital y inteligencia artificial Para rastrear la contaminación de hollín peligrosa en sus vecindarios y de dónde viene.

El ex vicepresidente estadounidense Al Gore, quien comenzó Climate Trace, que utiliza satélites para monitorear la ubicación de las fuentes de metano que atrapan calor, amplió su sistema para rastrear la fuente y el columno de contaminación de pequeñas partículas en un vecindario para 2500 ciudades de todo el mundo.

Climate Trace utiliza 300 satélites, 30,000 sensores de seguimiento de tierra y IA para rastrear 1,37,095 fuentes de contaminación de partículas, con 3937 de ellos categorizados como «súper emisores» de cuánto arrojan. Gore espera que los datos puedan incorporarse a las aplicaciones meteorológicas, como los informes de alergia.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias.





