Los singles masculinos indonesios se caen en la gira de tenis mundial de ITF M-25

VIVA – La esperanza de Indonesia de colocar representantes en el número de singles masculinos Amman Men’s World Tennis Championship Series IV M25 se fundó oficialmente. Dos jugador de tenis El anfitrión, Muhamad Rifqi Fitriadi y Lucky Candra Kurniawan, fueron eliminados en la ronda principal, miércoles 13 de agosto de 2025.

Leer también: El Abierto de Australia continúa innovando



Rifqi, que acaba de recuperarse de la lesión de la muñeca, debe reconocer la excelencia de la segunda semilla de Japón, Hiroki Moriya. El ganador del oro de los Juegos Sea Camboyian perdió 1-6 en el primer set, antes de dar resistencia feroz en el segundo set. Sin embargo, todavía cayó 5-7 en el partido que duró 1 hora 37 minutos.

«A pesar de que se han sometido a tratamiento de lesiones y descansando lo suficiente después de competir en China y defender al equipo de Davis en Vietnam, mi mejor desempeño no ha regresado», dijo Rifqi después del partido.

Leer también: El campeonato de tenis del mundo masculino se inicia la serie IV.



Lucky también tiene el mismo destino. Enfrentando la tercera semilla de la India, Karen Singh, no pudo hacer mucho. Lucky entregó dos sets directos 3-6, 2-6.

Con esta derrota, el sector de singles masculinos indonesios oficiales sin representantes. ASA, el anfitrión, ahora solo se basa en el sector de dobles masculinos a través del dúo Anthony Susanto/Alexander Chang.

Leer también: Jugador francés del tenis Arthur Gea Torneo Torneo Tennis M-25 Bali



Anthony/Chang dio un paso sin problemas a la segunda mitad después de deshacerse de la pareja Christopher Rungkat/Casey Alcantara (Filipinas) con un puntaje de 6-3, 6-4. En las finales de cuartos, enfrentarán dobles indios, Dharmii Shah/Yas Yadash, para luchar por boletos semifinales.