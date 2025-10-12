Los sindicatos valoran la decisión del Gobierno de no aumentar el impuesto especial a los cigarrillos en 2026

Jacarta – Decisión del gobierno de no aumentar las tarifas impuesto especial sobre los productos del tabaco (CHT) en 2026 recibió el reconocimiento de los círculos sindicales. Se considera que esta política proporciona una sensación de seguridad a millones de trabajadores, además de responder a las aspiraciones expresadas por la comunidad laboral.

El presidente del Consejo de Liderazgo Regional de Java Central de la Confederación Panindonesia de Sindicatos (DPD KSPSI), Edy Riyanto, dijo que la decisión estaba en consonancia con la lucha del sindicato.

«Uno de los esfuerzos que actualmente están librando los sindicatos de trabajadores es no aumentar los impuestos especiales», dijo Edy en una declaración escrita, el domingo 12 de octubre de 2025.

Según Edy, la estabilidad de los tipos de los impuestos especiales tendrá un impacto directo en la sostenibilidad de la mano de obra en el sector del tabaco. Explicó que las tendencias de absorción de mano de obra tienden a ser estables cuando los aumentos de los impuestos especiales son bajos o no ocurren en absoluto.

«Mientras el aumento de los impuestos especiales sea bajo o del 0%, en términos de mano de obra será estable o no habrá reducción de empleados. Se espera que al no aumentar los impuestos especiales, el mercado estará muy abierto para que el proceso de producción sea mayor, para que la fuerza laboral pueda aumentar», dijo.

Edy también destacó el impacto de los aumentos excesivamente elevados de los impuestos especiales sobre la industria y los trabajadores. “En realidad, las condiciones industria tabacalera Lo principal es que se enfrenta a aumentos demasiado elevados de los impuestos especiales y, en segundo lugar, que es rampante cigarrillos ilegales. Esto generó la venta de cigarrillos y generó ansiedad en los trabajadores”, dijo.

Apoya el discurso sobre una moratoria de los aumentos de los impuestos especiales durante tres años como un paso estratégico para la recuperación industrial y la protección laboral.

«Cuando no aumenta en dos años, eso es suficiente para el ajuste, especialmente si dura tres años, creo que es aún mejor», dijo Edy.

Además, Edy alentó al presidente Prabowo Subianto a considerar una moratoria a largo plazo para crear certidumbre para la industria y los trabajadores.

«Los trabajadores y la industria estarán cómodos, además también se pueden predecir los ingresos del Estado, también se puede predecir el mercado, también se puede predecir la población activa», subrayó.

Por último, Edy recordó que el gobierno también debe tomar medidas firmes contra la distribución de cigarrillos ilegales. «El sindicato también solicitó una postura firme del gobierno para erradicar los cigarrillos ilegales, de modo que estos cigarrillos ilegales se vuelvan más pequeños y tal vez incluso inexistentes», concluyó.