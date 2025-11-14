Los sindicatos de la industria del juego reciben apoyo en el nuevo informe salarial

Festival GDC de Juego de azar ha liberado el Informe salarial de la industria del juego 2025lo que revela que casi dos tercios (64%) de los encuestados apoyan la sindicalización de los trabajadores de la industria del juego, y más de la mitad de los encuestados (56%) dijeron que están interesados ​​en unirse a un sindicato en la industria.

El informe, basado en una encuesta a 562 profesionales de la industria del juego realizada en julio de 2025, destacó que el salario promedio de los profesionales de la industria del juego con sede en EE. UU. en 2025 era de alrededor de 142.000 dólares. El 60% dijo que era al menos un ligero aumento con respecto a su salario de 2024. El salario medio de la industria del juego es de 129.000 dólares.

Además, reveló que «alrededor de 80 de los encuestados empleados dijeron que su salario actual satisface o supera sus necesidades básicas», y el 53% de los encuestados se sintió «algo o significativamente subcompensado en su trabajo en función de su función, experiencia y condiciones del mercado». Para los contratistas, consultores y trabajadores a tiempo parcial, la cifra aumenta al 69%.

El Informe salarial de la industria del juego de 2025 reveló que el 98% de los encuestados califica la industria del juego como “menos segura” que otras y el 29% dice que es poco probable que permanezcan en la industria. Cuando se les preguntó, el 21% de los encuestados dijeron que no estaban seguros de si seguirían o no trabajando en los videojuegos.

El 60% de las mujeres y las personas no binarias afirman sentirse infracompensadas, en comparación con el 50% de los hombres, junto con el 62% de los trabajadores de juegos no blancos, en comparación con el 50% de los que se identifican únicamente como blancos.

El informe tiene un margen de error del 3% con un nivel de confianza del 95%.