Los servicios postales europeos suspenden el envío de paquetes a nosotros sobre tarifas







El final de una exención sobre los aranceles de la tarifa para paquetes de bajo valor que llegan a los Estados Unidos está causando múltiples internacionales servicios postales Para detener el envío mientras esperan más claridad sobre la regla. La exención, conocida como la exención de «DE Minimis», permite que los paquetes por valor de menos de $ 800 lleguen al libre de impuestos de los EE. UU. Se enviaron un total de 1.36 mil millones de paquetes en 2024 bajo esta exención, para bienes por valor de $ 64.6 mil millones, según datos de la Agencia de Aduanas y Patrulla Fronteriza de EE. UU. Está listo para expirar el viernes. El sábado, los servicios postales en Europa anunciaron que suspenden el envío de muchos paquetes a los Estados Unidos en medio de confusión sobre los nuevos aranceles de importación. Los servicios postales en Alemania, Dinamarca, Suecia e Italia dijeron que dejarán de enviar la mayoría de las mercancías a los EE. UU. De inmediato. Francia y Austria seguirán el lunes.

El Royal Mail del Reino Unido dijo que detendría los envíos a los EE. UU. El martes para permitir el tiempo para que lleguen esos paquetes antes de que los deberes se activen. Los artículos originados en el Reino Unido valen más de USD100 «, incluidos los regalos a amigos y familiares», incurrirá en un impuesto del 10%, dijo. «Las preguntas clave siguen sin resolverse, particularmente sobre cómo y por quién se recopilarán los deberes aduaneros en el futuro, qué datos adicionales se requerirán y cómo se llevará a cabo la transmisión de datos a las aduanas y la protección fronteriza de los EE. UU.», Dijo DHL, el proveedor de envío más grande de Europa, en un comunicado. La compañía dijo que a partir del sábado que «ya no podrá aceptar y transportar paquetes y artículos postales que contienen bienes de clientes comerciales destinados a los Estados Unidos».

Un marco comercial acordado por los Estados Unidos y el unión Europea El mes pasado estableció una tarifa del 15 por ciento sobre la gran mayoría de los productos enviados desde la UE. Los paquetes bajo USD 800 ahora también estarán sujetos a la tarifa. La exención libre de impuestos de EE. UU. Para los bienes originados por China terminó en mayo como parte de los esfuerzos de la administración Trump para frenar a los compradores estadounidenses de ordenar productos chinos de bajo valor. La exención se extiende a envíos de todo el mundo. Muchos servicios postales europeos dicen que están haciendo una pausa en las entregas ahora porque no pueden garantizar que los bienes ingresen a los Estados Unidos antes del 29 de agosto. Citan la ambigüedad sobre qué tipo de bienes están cubiertos por las nuevas reglas y la falta de tiempo para procesar sus implicaciones. Postnord, la empresa de logística nórdica y el servicio postal de Italia anunciaron suspensiones similares a partir del sábado.

«En ausencia de diferentes instrucciones de las autoridades estadounidenses … el post italiano se forzará, como otros operadores postales europeos, para suspender temporalmente la aceptación de todos los envíos que contengan bienes destinados a los Estados Unidos, a partir del 23 de agosto. Los envíos de correo que no contienen mercancías continuarán siendo aceptados», dijo el viernes de poste Italiane el viernes. El envío por servicios como DHL Express sigue siendo posible, agregó. Björn Bergman, jefe de la marca y comunicación del grupo de Postnord, dijo que la pausa fue «desafortunada pero necesaria para garantizar el complemento pleno de las reglas recién implementadas». En el Países BajosEl portavoz de PostNL Wout Witteveen dijo que la administración Trump está presionando con los nuevos deberes a pesar de que las autoridades estadounidenses que carecen de un sistema para recolectarlos. Dijo que PostNL está trabajando estrechamente con sus homólogos estadounidenses para encontrar una solución.

«Si tiene algo que enviar a Estados Unidos, debe hacerlo hoy», dijo Witteveen a The Associated Press. El Post de Austria, el proveedor líder de servicios de logística y postal de Austria, declaró que la última aceptación de envíos comerciales a los Estados Unidos, incluido Puerto Rico, tendrá lugar el martes. El Servicio Postal Nacional de Francia, La Poste, dijo que Estados Unidos no proporcionó detalles completos ni permitió suficiente tiempo para el Servicio postal francés para prepararse para nuevos procedimientos aduaneros. ? A pesar de las discusiones con los servicios de aduanas de EE. UU., No se proporcionó tiempo a los operadores postales para reorganizar y asegurar las actualizaciones de computadora necesarias para cumplir con las nuevas reglas? Dijo en un comunicado. Posteurop, una asociación de 51 operadores postales públicos europeos, dijo que si no se puede encontrar ninguna solución antes del 29 de agosto, todos sus miembros probablemente harán lo mismo.

