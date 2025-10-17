Los servicios de telecomunicaciones de la India entre los tres primeros a nivel mundial: Jyotiraditya Scindia







servicios de telecomunicaciones indios se encuentran entre los tres primeros a nivel mundial y se están realizando esfuerzos para mejorarlos aún más, dijo el viernes el ministro de la Unión, Jyotiraditya Scindia.

Dijo que a partir del 1 de octubre se implementaron normas más estrictas para monitorear la calidad del servicio a nivel celular.

«No será exagerado decir que los servicios de telecomunicaciones de la India se encuentran entre los tres principales países y que nuestros esfuerzos están encaminados a mejorarlos aún más», afirmó el ministro.

El regulador de telecomunicaciones Trai ha implementado normas que se utilizaron para medir la calidad de los servicios desde el nivel de círculo hasta el nivel de celda.

el ministro Dijo que los operadores de telecomunicaciones han presentado el primer informe basado en nuevas normas y que se están llevando a cabo discusiones para resolver problemas en los que su calidad de servicio no se corresponde con el punto de referencia.

