Los servicios de salud integrados son una nueva necesidad, los pacientes deben comprender estas cinco cosas

Tangerang, VIVA – Cierre 2025, servicios de salud La atención integrada recibe cada vez más atención a medida que aumenta la necesidad de la sociedad de una atención continua. Los patrones de enfermedades crónicas, la conciencia sobre la prevención y las demandas de eficiencia alientan a los sistemas de salud a no funcionar más de forma aislada.

Lea también: OMS: Más de 1.000 pacientes en Gaza murieron mientras esperaban su evacuación



Este enfoque enfatiza la continuidad de los servicios (desde los esfuerzos de prevención, el examen, el tratamiento hasta la recuperación) para paciente Obtenga una experiencia de atención más centrada e ininterrumpida. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Para finales de 2025, enfatizaremos cada vez más el enfoque de Bethsaida Healthcare en los servicios integrados. El objetivo es simple pero importante: los pacientes reciben una experiencia de atención completa, coordinada y personalizada, desde la prevención hasta la recuperación», dijo la Dra. Magdalena, directora general de Bethsaida Healthcare, en su declaración, citada el sábado 3 de enero de 2026.

Lea también: El papel de los autores de abortos ilegales en los apartamentos de Bassura, que operan desde 2022 con obstetras falsos



Desde la prevención hasta la recuperación en un solo flujo

En el sistema de salud moderno, los servicios preventivos son ahora una base importante. Se considera que los esfuerzos por mantener la salud mediante controles periódicos y un estilo de vida saludable pueden reducir el riesgo de enfermedad antes de que se desarrolle aún más.

Lea también: ¡Se descubre el revuelo por las prácticas ilegales de aborto en Bassura Apartments! Hay 361 mujeres que son pacientes.



Cuando las condiciones médicas requieren un tratamiento avanzado, los servicios curativos y de diagnóstico desempeñan un papel para garantizar que los pacientes reciban la terapia adecuada. Lo ideal es que este proceso sea seguido por servicios de rehabilitación para que la recuperación sea óptima y se mantenga la calidad de vida del paciente.

La coordinación entre servicios se considera crucial

Además de la integridad de los servicios, la coordinación entre unidades y entre especialistas es un factor determinante para el éxito del tratamiento. Los pacientes con enfermedades complejas a menudo requieren la participación simultánea de múltiples disciplinas médicas.

«La integración entre unidades y entre COE nos permite dirigir a los pacientes a los servicios más adecuados, con una fuerte coordinación entre los equipos. Esto es importante para que el proceso de servicio sea más eficiente y los resultados del tratamiento sean más óptimos», añadió la Dra. Magdalena.

Este enfoque coordinado ayuda a reducir la repetición de exámenes, acelera la toma de decisiones médicas y proporciona claridad sobre las vías de atención de los pacientes.

Historiales médicos conectados, la clave para la precisión del servicio

En medio de la complejidad de los servicios de salud, los registros médicos integrados son un elemento importante. Los datos clínicos conectados facilitan que el personal médico comprenda el historial de un paciente en su conjunto, de modo que se puedan tomar decisiones de tratamiento con mayor precisión.