Los sentimientos de Maia Estianty ver a los conductores de Ojol dirigidos por Rantis Brimob: Dios triste

VIVA – El trágico incidente que le sucedió a un taxista de motocicleta en línea (ojol) En el área de Pejompongan, Tanah Abang, Central Yakarta, el jueves por la noche 28 de agosto de 2025 todavía está en el centro de atención pública.

El incidente que supuestamente causó que un conductor de Ojol muriera después de ser aplastado por el vehículo táctico de Barracuda. Brote Esto provocó reacciones de varios grupos, incluidos músicos y figuras públicas famosas, Maia Estianty.

A través de su cuenta personal de Instagram, Maia Estianty expresó su tristeza y sorpresa después de ver un video viral que muestra los trágicos segundos.

En su carga, afirmó estar devastado para ver el sufrimiento experimentado por el conductor de OJOL en medio de una situación de manejo de manifestaciones de demostración.

«A este ritmo, ¿a quién quieres culpar?

Maia afirmó que, aunque la seguridad de la demostración de las fuerzas de seguridad es algo natural, las acciones que parecen incontrolables pueden empeorar la situación.

«La manifestación debe ser protegida por las autoridades, pero si la acción arbitrariamente fuera de Nurul … el conductor de Ojol que no conozco su nombre, que Allah SWT acepte su alma», continuó en la carga.

También expresó su preocupación de que este incidente tuviera el potencial de desencadenar una ira pública más amplia si las autoridades no lo manejaban seriamente.

En su carga, Maia también rezó para que la familia de la víctima recibiera fuerza y ​​fortaleza para enfrentar esta terrible experiencia.

«Ojalá la familia se haya quedado atrás, dada la sinceridad y la extraordinaria paciencia … y soy solo una gente común que solo puede rezar y al mismo tiempo estupendo … aproximadamente según tu opinión, ¿qué chicos?» Él escribió.

Esta carga de Maia recibió inmediatamente una gran respuesta de los ciudadanos. Muchos expresaron el mismo dolor, mientras que otros instaron a la policía a dar una declaración oficial de inmediato sobre el incidente.

El video que circulaba en las redes sociales muestra un momento en que el vehículo Barracuda Brimob condujo en el medio de la multitud, mientras que un conductor de Ojol cayó y fue atropellado por el vehículo.

Aunque los residentes gritaron para detener el vehículo, el trágico incidente fue inevitable. Luego, la víctima fue llevada de urgencia al Hospital Pelni, pero la información inicial declaró que se sospechaba que la víctima había muerto.

Respondiendo a esto, el jefe de policía nacional, general, Listyo Sigit Prabowo, transmitió una disculpa y afirmó que se arrepiente del incidente.

«Lamento los eventos que ocurrieron y se disculparon profundamente», dijo Sigit.

La policía está buscando la existencia de víctimas que fueron aplastadas como grabadas en muchos videos virales. Sigit también ha ordenado a la División Profesional y la Seguridad de la Policía Nacional para llevar a cabo un tratamiento adicional.

«Una vez más, nos disculpamos profusamente por las víctimas y toda la familia y también a toda la familia extendida de Ojol», agregó.