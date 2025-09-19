Los senderos invasores de dos ruedas son un problema en toda la ciudad







En lugar de tacones peatonales, son ruedas en pavimentos ya invadidos, ya que nuestros vehículos de dos ruedas se han hecho cargo de los senderos en la ciudad.

Horas después de nuestro informe de la página principal que ha obtenido una gran respuesta, respaldada por imágenes que muestran vehículos de dos ruedas que tratan el sendero como el camino, el BMC tomó medidas, instalando bolardos en pavimentos en el Área de la mitad de barra. Hay algunos pavimentos en la ciudad que tienen bolardos colocados para disuadir a los ciclistas. En algunos lugares, se ha eliminado uno o dos bolardos. En algunos casos, los vehículos de dos ruedas encuentran una manera de pasar. Uno tiene que resaltar que los bolardos significan que los usuarios de sillas de ruedas pagan el precio ya que las sillas de ruedas no pueden superar estos bolardos. Los usuarios de sillas de ruedas están siendo castigados por las transgresiones de los ciclistas.

Si los bolardos no son suficientes elementos disuasivos, debemos ver policía de tráfico Tomar medidas ya que esto plantea un peligro significativo para el público. Al igual que andar en bicicleta en el lado equivocado en los pavimentos se ha convertido en un problema crónico.

Esto también afecta a las personas mayores. Ya ese grupo demográfico se tambalean literalmente y le resulta difícil equilibrarse en nuestros senderos, que de todos modos se reducen a las astillas debido a la invasión. Con estos corredores, el problema es un colector compuesto. Además del impacto inmediato de nuestro informe, la policía necesita agrietarse en lo que se ha convertido en un peligro para las extremidades y, en algunos casos, la vida también. Necesitamos una señalización sobre no montar en pavimentos.

Uno entiende que un agente no se puede publicar en cada sendero en Mumbai. Sin embargo, si podemos tener controles sorpresa periódicos en diferentes áreas para atrapar a estos jinetes convirtiendo nuestros pavimentos en carreteras, entonces definitivamente veremos una caída en los números.

Los tomadores de decisiones necesitan un enfoque no negociable y tienen un plan a largo plazo. Una campaña concertada y consistente, similar a la conducción contra la conducción sin casco, traerá algunos resultados y alivio para los peatones.





Fuente