Los segundos mortales del hombre de Kebumen fueron asesinados trágicamente en la mosca sobre Pesing llamado camión

Yakarta, Viva – Accidente de tráfico en Jalan Daan Mogot, precisamente cerca de la inclinación Trasvolar Pesing, Grogol Petamburan, West Yakarta, el martes por la tarde, 23 de septiembre de 2025, mató a un conductor motocicleta.

Víctima Es conocido como Kasiran (49), residente de Kebumen, Central Java. En ese momento estaba montando una motocicleta Honda numerada R-4571-XD de este a oeste. Al llegar cerca de la mosca, la moto de la víctima se estrelló contra un divisor de la carretera.

«El cuerpo de Kasiran rebota en la dirección opuesta y cae justo debajo camión Hino impulsado por Arbani Effendi (24) «, dijo el jefe de la Sub Dirección de Desarrollo y Aplicación de la Ley de la Dirección de Tráfico de la Policía de Metro Jaya, Comisionado Adjunto de Policía Ojo Ruslani, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Sin parar allí, la motocicleta dejada por la víctima todavía conducía hacia adelante y se estrelló contra un automóvil Daihatsu Boks conducido por Arif Setiantoko (36). Como resultado de la colisión dura, Kasiran morir En la escena. Su cuerpo fue evacuado al Hospital Regional Tangerang.

«La víctima murió en el acto. El vehículo involucrado ha sido asegurado como evidencia», dijo.

La policía también ha realizado la escena del crimen (escena del crimen). Además, la policía ha examinado a los testigos y ha manejado este caso más.