Los segundos en que un hombre se estrella accidentalmente contra un automóvil en Tanah Abang, resulta que…

Jacarta – Una persona hombre De repente chocó contra un coche en la zona. Tierra HermanoCentro de Yakarta. Esta acción imprudente fue captada por la cámara de un residente e inmediatamente se volvió viral el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Uno de ellos fue publicado en la cuenta de Instagram @jakut.info. En el vídeo, que dura unos segundos, se puede ver a un hombre con camiseta roja y pantalones cortos corriendo hacia un coche que circulaba lentamente cerca de él. Paso elevado Hermano Tierra.

Sin dudarlo, el hombre golpeó la parte delantera del auto, provocando que éste rebotara y cayera al camino. Conductor El coche parecía asustado, incluso tuvo tiempo de dar marcha atrás. Por suerte, un mototaxista online que pasaba por allí intervino rápidamente para calmar la situación y regular el tráfico.

«Se sospecha que un hombre se hace pasar por víctima de una colisión para obtener ganancias», dijo, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

En respuesta al video viral, la Policía Metropolitana Central de Yakarta llevó a cabo inmediatamente una investigación. El jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana Central de Yakarta, el inspector Ruslan Basuki, confirmó que el incidente realmente ocurrió en Jalan Fahrudin Auri, Kampung Bali, Tanah Abang, el domingo 2 de noviembre de 2025, alrededor de las 14:00 WIB.

«Los resultados de nuestro examen muestran que el interesado tiene un trastorno mental. Su nombre es Adit, residente de RT 12/05, Kampung Bali Village, Tanah Abang», dijo Ruslan.

Según Ruslan, a esta conclusión se llegó después de que la policía interrogara a varios testigos, entre ellos comerciantes y administradores medioambientales locales.

«No hubo heridos. Nos hemos coordinado con la familia y los funcionarios del subdistrito para que su condición mental pueda ser tratada y no vuelva a suceder», dijo nuevamente.