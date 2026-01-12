Los segundos en que el techo de SDN 05 Pademangan se derrumba durante fuertes lluvias hacen que los estudiantes de MBG entren en pánico y se emocionen

Jacarta – Las fuertes lluvias que cayeron sobre Yakarta el lunes 12 de enero de 2026 por la mañana provocaron techo SDN (Escuela primaria estatal) 05 East Pademangan, norte de Yakarta (Norte de Yakarta) colapsado.

Lea también: MBG viral empaquetado en bolsas de plástico, SPPG en Banten da una aclaración



Este incidente hizo que los estudiantes entraran en pánico mientras desayunaban comidas nutritivas gratis (MBG) en el aula. El jefe del Centro de Información y Datos de Desastres BPBD de DKI Yakarta, Muhammad Yohan, explicó que el colapso del techo fue causado por una fuga que provocó la filtración de agua.

«La lluvia fue de intensidad moderada a fuerte y hubo filtraciones desde el techo de la escuela hasta el techo», dijo Yohan en su comunicado oficial.

Lea también: ¡Reveló! La práctica de ‘descuento’ de impuestos para los empleados del KPP del norte de Yakarta ya se ha llevado a cabo pero no ha sido detectada



Como resultado de este incidente, seis puntos del techo colapsaron, incluido el techo de un edificio escolar en el cuarto piso, cuatro techos de aulas y el techo de un pasillo de la escuela.

«Mientras los estudiantes desayunaban MBG en clase, el techo se derrumbó desde el frente de la clase. Así que los estudiantes fueron inmediatamente evacuados al campo por los profesores y el techo se derrumbó aún más hasta las 4 clases afectadas», dijo.

Lea también: Solo personal, KPK está listo para descubrir rastros de otros sospechosos en el caso de soborno fiscal en el norte de Yakarta



Oficiales conjuntos de P2B BPBD, PPSU, Satpol PP, Servicio SDA, Policía Sectorial y personal de Koramil fueron desplegados inmediatamente para la evacuación y la seguridad. Afortunadamente, no hubo víctimas, aunque las pérdidas se estimaron en 70 millones de rupias.

«No hubo víctimas, la pérdida estimada es de aproximadamente 70 millones de rupias», dijo Yohan.