Los segundos en los que un petardo en globo aerostático explota en Blitar mata a una persona y hiere a dos niños

Blitar, EN VIVO – La policía de Blitar Resort (Polres), Java Oriental, se encargó del incidente de la explosión de un globo aerostático en la aldea de Tambakan, distrito de Gandusari, Blitar Regency, que provocó la muerte de una persona y dos resultaron heridas.

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El jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía de Blitar, Aiptu Muheni, dijo el miércoles que el incidente ocurrió el miércoles por la mañana, cuando los residentes realizaban las oraciones de Eid al-Adha en la aldea de Tambakan, distrito de Gandusari.

«Mientras los residentes realizaban las oraciones de Eid al-Adha, la víctima y otros seis niños jugaban a volar un globo aerostático no tripulado en el TKP (escena del crimen) y colgaban petardos», dijo.

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Las tres víctimas eran las iniciales I (23), ADR (11) y D (12), todas residentes de la aldea de Tambakan, distrito de Gandusari. Cuando la víctima estaba sosteniendo el petardo, de repente explotó, causándole lesiones.

Los vecinos que escucharon el fuerte estruendo acudieron inmediatamente al lugar del crimen y encontraron a las víctimas.

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Además, los residentes también denunciaron el incidente a la policía, y los agentes de policía fueron directamente al lugar y evacuaron a las víctimas. Los agentes también investigaron la escena del crimen (TKP).

«Oficiales conjuntos del SPKT del equipo Satreskrim Inafis de la policía de Blitar visitaron el lugar para investigar la escena del crimen. Luego evacuaron a la víctima y la llevaron al Hospital Regional Ngudi Waluyo Wlingi para recibir tratamiento», dijo.

La víctima sufrió graves quemaduras en el brazo derecho, el codo, la cara y el estómago. Su estado cuando lo encontraron era inconsciente o crítico. La víctima murió posteriormente tras recibir tratamiento en el hospital.

La segunda víctima, ADR, sufrió abrasiones en los dedos de la mano izquierda y en el mentón. La víctima D sufrió abrasiones en los dedos de la mano izquierda y en la cara. El estado de las dos víctimas es consciente, pero aún bajo tratamiento médico.

«Después de recibir tratamiento en el hospital, la víctima fue declarada muerta. Las otras dos víctimas todavía están siendo atendidas en el hospital», dijo.

Añadió que actualmente los agentes de policía todavía están llevando a cabo investigaciones sobre el incidente y también están recabando declaraciones de testigos.