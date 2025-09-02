Los segundos del helicóptero perdieron contacto en el sur de Kalimantan, fumando y volando bajo antes de caer

Banjarbaru, Viva – Equipo SAR mencionar helicóptero Tipo BK117 D3 que perdió el contacto alrededor de la cascada de Mandin Damar, Mentale, Spice Tanah, Kalimantano del Sur (South Kalimantan), emitiendo humo blanco y volando bajo antes de caer en áreas montañosas.

Leer también: Komnas Ham asegura que haya violaciones de derechos humanos en el caso de Rantis Lindas Driver Ojol



«Los resultados del desarrollo de la búsqueda, hubo maestros y niños en la escuela que vieron el helicóptero directamente bajo y emitieron humo. Esto ha pasado el primer punto cuando la información de contacto que obtuvimos del radar de vuelo», dijo el martes el jefe de la oficina de Banjarmasin I SUDayana en Banjarbaru.



El helicóptero aéreo de Eastindo perdió contacto en el sur de Kalimantan

Leer también: Unmul explica los hallazgos de las pinturas de PKI cuando la policía confiscó bombas Molotov para manifestaciones en el campus



Dijo que el equipo SAR combinado exploraría la última información sobre el segundo punto a través de la colaboración de Air y Land SAR, especialmente Land SAR que ahora ha caminado hacia la montaña supuestamente el último punto del helicóptero que emite humo.

«El equipo conjunto tratará de penetrar en las carreteras de acceso en el bosque hasta la montaña detrás. Esperemos que el equipo pueda encontrar caminos de acceso, por favor ore para que todos los helicópteros se encuentren de inmediato», dijo Putu.

Leer también: La cronología del descubrimiento de cinco familias enterradas en Indramayu



Mientras tanto, el gobernador del sur de Kalimantan, Muhidin, dijo que hoy para Forkopimda South Kalimantan revisó la ubicación usando un helicóptero, pero fue cancelado temporalmente porque el clima en el área de helicóptero no había apoyado debido a las fuertes lluvias.

Dijo que el equipo SAR combinado había llevado a cabo operaciones desde ayer, tanto a través de patrullas aéreas o peinando la ubicación del equipo SAR SAR a pie.

Mientras esperaba la información más reciente y las condiciones climáticas, el gobernador Muhidin dijo que mientras su partido monitoreaba la situación desde Banjarbaru.

«La ubicación de muchas nubes gruesas, es difícil que los helicópteros posteriores disminuirán. Además, esta área es un desierto y una extensión que no ha sido tocada por la comunidad local, por lo que el acceso es bastante difícil», dijo Muhidin.

Espera que el equipo de Land SAR, que actualmente está peinando las montañas y los valles, pueda encontrar más señales con respecto a la caída del helicóptero.

«El equipo ha caminado hacia la montaña. Mientras perdió el contacto porque no hay red, estamos esperando las buenas noticias», dijo Muhidin.

Estindo Air Bk117 D3 Helicóptero que transportaba a ocho pasajeros, incluidos pilotos, sufrió pérdida de contacto mientras volaba Mentrewe, Tanah Bumbu, South Kalimantan el lunes 1 de septiembre alrededor de las 08.54 Wita.

El helicóptero trajo a ocho personas, que consisten en un piloto, un ingeniero y seis pasajeros, compuesto por el Capitán Haryanto, Eng Hendra, Mark Werren, Yudi Febrian, Andys Rissa Pasulu, Santha Kumar, Claudine Quito e Iboy Irfan Rosa.

El helicóptero con una ruta de vuelo desde Kotabaru (South Kalimantan) a Palangka Raya (Central Kalimantan) se informó previamente de que la oficina de Banjarmasin SAR cayera alrededor de la cascada de Mandin Damar, distrito de Mentale, Regencia de Tanah Bumbu.

El helicóptero despegó del aeropuerto de Syamsir Alam, Kotabaru Regency, el lunes 1 de septiembre alrededor de las 8:46 am con una estimación de llegar al aeropuerto de Palangka Raya a las 10.15 Wita.

Sin embargo, el último helicóptero de contacto se registró a las 08.54 Wita, antes de que el avión ya no pudiera ser contactado por Airnav de Kotabaru, Banjarmasin, Balikpapan y Palangka Raya, la ciudad, y luego el informe perdido se recibió a las 12.02 Wita. (Hormiga)