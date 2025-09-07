Los segundos del edificio de la Asamblea Taklim en Bogor se derrumbaron matando a 3 personas y docenas resultaron heridos

Yakarta, Viva – Un edificio Asamblea Taklim en la aldea de Sukamakmur, Ciomas Regency Bogor colapsado Al celebrar el evento de cumpleaños del Profeta Muhammad.

Leer también: El cuerpo del diplomático de Zetro de la República de Indonesia que fue asesinado a tiros en Lima será enviado a casa el 9 de septiembre de 2025



Un residente llamado Iwan le dijo a los segundos del incidente que mató a las tres personas. Iwan dijo que en ese momento, los residentes estaban ocupados en el cumpleaños del profeta.

Pero inmediatamente se volvió tenso cuando el edificio que todavía era una condición incompleta colapsaba. Durante el incidente, afirmó escuchar los gritos de las madres que fueron histéricas durante el incidente.

Leer también: ¡Horrificado! La moto estaba temblando y luego murió por un camión en Pasar Minggu



«Sí, hay gritos, las voces de las madres, cuando el incidente fue horrorizado», fue citado por TVONENEWS, Domingo 7 de septiembre de 2025.

Se sabe que el edificio está en las tierras de la tierra, y todos los residentes que asistieron al evento estaban arriba. Cuando se derrumbaron, se cayeron inmediatamente, que algunos de ellos fueron enterrados por las paredes del edificio.

Leer también: Cruce económico, la madre en Bandung mató a 2 de sus hijos y luego se ahorcó a sí misma



«Todo arriba, debajo está vacío, así que cuando colapsas todo», dijo. Hasta ahora aún no se sabe, la supuesta causa del colapso de la Asamblea.



El edificio de la Asamblea Taklim se derrumbó en Bogor. Foto : Documentación de TVONENEWS/Aldi Herlanda.

Anteriormente, el trágico incidente al conmemorar el cumpleaños del Profeta Muhammad en Bogor Regency, el edificio de la Asamblea se derrumbó repentinamente el domingo (7/9).

La asamblea en la aldea de Sukamakmur, Bogor Regency se derrumbó alrededor de las 09.00 WIB. Dandim 0621 Bogor Regency, dijo el teniente coronel Inf Henggar Tri, como resultado de este incidente, al menos 3 personas murieron.

«Inicialmente hubo 2 víctimas esta mañana, se sumó a 3 personas, por lo que la víctima murió que actualmente 3 personas», dijo.

Henggar explicó, no solo las muertes, este incidente también hizo que docenas de personas sufrieron heridas menores o graves.

«Entonces las heridas de 31 personas resultaron heridas. Actualmente evacuamos, tanto junto con Kodim 0621, la policía de Bogor, Bogor BPBD, Damkar y Satpol PP y otros», explicó. (Ajá)

Informe Aldi Herlanda