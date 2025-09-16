Los segundos del banco son perseguidos hasta que cojen en el automóvil antes de que se descarte el cuerpo, tuvieron la oportunidad de resistir la resistencia

Yakarta, Viva – Jefe de la sucursal de una sucursal de un banco de bumn en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37), tuvo una oportunidad torturado todo fuera del interior móvil Antes de que finalmente su cuerpo fuera arrojado a los arbustos en Serang Baru, Bekasi.

Director de Investigación Criminal General Polda Metro JayaLa comisionada de policía Wira Satya Triputra, reveló el papel de tres sospechosos de persecución, a saber, JP, MU y DS. JP se llama el cerebro del planificador, así como una persona que pisó los pies de la víctima mientras estaba en un fortuner negro.

«Este JP también se encuentra en un auto Black Fortuner, donde la víctima después de ser secuestrada fue trasladada de la avanza blanca al Fortuner negro», dijo Wira en una conferencia de prensa en la Policía Metropolitana de Yakarta, el martes 16 de septiembre de 2025.



Sospechoso en el caso de asesinato del banco de Kacab

Mientras que MU y DS actúan como conductor. Ambos se turnaron para conducir un automóvil Fortuner debido al acto de que la persecución, los vehículos temblorosos.

Jefe de la Sub Dirección de Delitos y Violencia de la Dirección de Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta, el Comisionado de Policía Adjunto Abdul Rahim reveló que la tortura había comenzado desde que entré en la avanza blanca. En ese momento, la víctima estaba atada a su mano y sus ojos estaban pegados.

«En el momento de Avanza, hubo una paliza por parte del equipo de secuestradores, cuando estaba pegado y atado a la víctima. De modo que el equipo de secuestrador llevó a cabo la paliza. Entonces estaba flojo, para que pudiera hacerse considerando sus manos y los ojos», dijo Rahimm «, dijo Rahimm.

Pero el sufrimiento de Ilham no se detuvo allí. Después de ser trasladado a Fortuner, regresó al mes. Su cuerpo fue golpeado insistentemente hasta indefenso.

«Hasta que la víctima continuó siendo golpeada para ahogarse e indefensa, luego retirada», agregó.

Para tener en cuenta, la muerte de Mohamad Ilham Pradipta se reveló a partir de las grabaciones de la cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Mientras tanto, todavía hay un perpetrador en general. Se sabe que los perpetradores que todavía están en general tienen las iniciales, por ejemplo.

En este caso, también hubo dos tni prajruit del destacamento de la sede de Kopassus involucrado. Son Sargento Head (SERKA) N y Coopral Two (Kopda) FH. Ambos se convirtieron en sospechosos y habían sido detenidos por Pomdam Jaya.