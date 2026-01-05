Los segundos de un autobús de peregrinos de Lampung se quemaron gravemente en la carretera de peaje Yakarta-Cikampek, afortunadamente decenas de pasajeros estaban a salvo

Cikampek VIVA – Viaje peregrinaje decenas de vecinos de Metro, Lampungcasi terminó en desastre. A autobús El que llevaban se incendió al pasar. tol Yakarta – Cikampek, lunes por la tarde 5 de enero de 2026.

Lea también: ¡Haz pánico! Segundos en los que el Avanza desesperado por ir a contracorriente en la autopista de peaje del aeropuerto, perseguido por la policía pero perdido



Afortunadamente, los 34 pasajeros lograron salvarse. El tenso incidente ocurrió en el kilómetro 06A de la autopista de peaje Yakarta-Cikampek alrededor de las 17.35 horas. El autobús que viajaba de Yakarta a Cikampek de repente emitió un humo espeso desde la parte trasera del vehículo.

El jefe de la Patrulla de Carreteras Principales (PJR) de la carretera de peaje Yakarta-Cikampek, el comisionado de policía Sandy Titah Nugraha, dijo que el conductor vio por primera vez el humo desde la parte trasera derecha del autobús.

Lea también: Las tarifas de peaje del aeropuerto de Soetta aumentarán a partir del 5 de enero de 2026, tenga en cuenta el importe



«El autobús venía desde Yakarta hacia Cikampek, al llegar al KM 06A TKP el conductor vio humo junto a la parte trasera del coche a la derecha», dijo en su comunicado.

Al darse cuenta del peligro, el conductor detuvo inmediatamente el autobús en el arcén de la carretera. Los oficiales de la Patrulla de Caminos de Cikampek (PJR) que estaban patrullando llegaron inmediatamente al lugar para asegurar la situación y evacuar a todos los pasajeros.

Lea también: Explosión en un bar suizo durante la fiesta de Nochevieja: 40 muertos y cientos de heridos



«PJR Cikampek ayudó al conductor a evacuar a 34 pasajeros a un lugar seguro considerando que el incendio estaba creciendo rápidamente», dijo.

Se sabe que los pasajeros son un grupo. peregrino que quería viajar a la tumba de Wali Songo. Sin embargo, el fuego se propagó rápidamente, lo que hizo que los primeros esfuerzos para extinguirlo fueran infructuosos y finalmente el autobús se quemó.

De la declaración inicial del conductor, fuego supuestamente provocado por un cortocircuito en el sistema de sonido del autobús.

«Según el conductor, el incendio se produjo por un cortocircuito en el sistema de sonido. El coche venía de Metro Lampung y se dirigía en peregrinación a la tumba de Walisongo», dijo.

Este incidente afectó al flujo de tráfico en la autopista de peaje Yakarta-Cikampek. El atasco se extendió por unos dos kilómetros, desde el KM 04 Jatiwaringin hasta el KM 06+400 Jatibening. Durante el proceso de manipulación hubo que cerrar temporalmente varios carriles.

Mientras tanto, en imágenes de video que circulan en las redes sociales, se pueden ver las llamas elevándose y consumiendo un autobús cerca del área de la estación LRT Jatibening Baru. Varios automovilistas parecieron reducir la velocidad de sus vehículos para presenciar el incidente.