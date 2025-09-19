Los segundos de Transjakarta se estrellan contra las casas de las tiendas de vehículos en Cakung, supuestamente debido a la falla del freno

Yakarta, Viva – Varios residentes sospechan los eventos accidente autobús Transjakarta en el área de Pulogebang, CakungEast Yakarta, el viernes por la mañana el resultado REM Blong.

Leer también: ¡Temprano en la mañana hace una conmoción! Transjakarta autobús que transporta pasajeros para ir a la tienda en Cakung, 6 personas heridas



«Anteriormente, el conductor era una mujer, dijo que el freno falló, entonces el volante era difícil de girar. El camino debería girar, pero debido a que es difícil ir directamente a la casa (Mochila) «, dijo el dueño del automóvil que fue golpeado por el autobús Transjakarta, Vonny (38), en Pulogebang, East Yakarta, el viernes.

Reveló que su auto fue arrastrado y atropellado por el autobús después de bajar a su hijo en la estación de Cakung para que se fuera a la escuela alrededor de las 05.15 Wib.

Leer también: 6 Comportamiento que causa accidentes que debe ser evitado por el conductor



«El camino debería girar, pero debido a que es difícil, por lo que Transjakarta está directamente a la tienda. No debería haber rutas ni caminos de autobuses aquí. Hasta donde yo sé, hay víctimas heridas en la tienda, la casa también está dañada. Mi conductor estaba herido en la mano, mi automóvil fue destruido alantero», explicó Vonny.



Accidente de captura de captura de Transjakarta en Cakung

Leer también: Terremoto M 7.8 Shaking Kamchatka Russia Picu Tsunami Advertencia en Alaska



Lo mismo también fue transmitido por residentes locales que vieron el incidente, Wahyu Wahono (50). Según él, el autobús Transjakarta condujo sin control y golpeó el edificio en el borde de la carretera.

«Eran alrededor de las 05.00 WIB. Supongo que fue una falla del freno, hubo alrededor de cuatro mochos afectados porque el autobús recto se estrelló contra el edificio, también se golpeó vehículos», dijo Wahyu.

Otro testigo, Ipul (35) dijo que el autobús Transjakarta se estrelló contra varias motos hasta que finalmente directamente a la tienda frente a él.

«Esto se debe a que el sistema está dañado, porque se estrelló contra una motocicleta, no se detuvo, continuó el otro choque. Vi al conductor cuando no tenía sueño, esto se debió a que los frenos eran difíciles, el volante era difícil», explicó Ipul.

Mientras tanto, PT Transportation Yakarta (Transjakarta) se disculpó con respecto al incidente.

El jefe del Departamento de Relaciones Públicas de Transjakarta y el CSR Ayu Wardhani explicó que el autobús Transjakarta que golpeó el Shophouse era un autobús con la ruta Corredor 11 Pulo Gebang-Kampung Melayu.

«Perdón por este incidente. Así es, esta mañana alrededor de las 05.30 WIB, e involucró a la caja fuerte constante: el autobús operador SAF 045. Ocurrió en la ruta del Corredor 11, cerca de la estación de Cakung», dijo Ayu cuando se confirmó en Yakarta, el viernes.

Además, dijo que cuando ocurrió el incidente, el autobús estaba en servicio. Como resultado, seis personas resultaron heridas.

Las seis víctimas consistieron en cuatro clientes, un Pramudi y un residente. Sin embargo, se aseguró de que no hubiera muertes en el incidente.

En la actualidad, reveló que todas las víctimas habían recibido tratamiento médico en el Hospital Pondok Kopi. (Hormiga)