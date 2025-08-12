Los segundos de tiempo El operador de Beko se tragó el deslizamiento de la tierra en el Galuga TPA hasta la muerte

Bogor, Viva – Policía Revelar segundos basura corrimiento de tierras en un vertedero (TPA) Galuga, Bogor Regency, West Java, para matar a una persona.

El ambiente era el lunes por la mañana, 11 de agosto de 2025. Alrededor de las 8:30, de repente hubo tenso. La pila de basura se derrumbó de repente, tragando un beko con su operador, Agus Haris Mulyana (49).

AGUS, que es empleado de la Agencia de Medio Ambiente de Bogor City (DLH), estaba operando Beko para alentar y nivelar los desechos. Sin señales de advertencia, el montículo gigante se derrumbó. En cuestión de segundos, el equipo pesado y el Agus cayeron y enterraron debajo de las montañas de la basura.

«En el momento, víctima está empujando basura y cambiando para no apilar. De repente, una pila de basura colapsó hacia adentro para que la excavadora entrara en una pila de basura y estaba cubierta de basura «, dijo el jefe de policía de Cibungbulang, el comisionado de policía Heri Hermawan, el martes 12 de agosto de 2025.

Panic, los colegas de Agus gritaron inmediatamente por ayuda. El equipo en el campo trató de desenterrar la pila, pero cuando Agus fue evacuado con éxito, su vida no fue ayudada. Las heridas graves en la cabeza y el estómago terminaron la vida del hombre de la ciudad de South Bogor.

La policía junto con las filas que llegaron a la ubicación inmediatamente llevaron a cabo la escena del crimen (escena del crimen), examinó a los testigos y llevó el cuerpo de la víctima al Hospital General Regional de Leuwiliang (Hospital Regional) para Divisum. La policía sospecha que este accidente fue provocado por un deslizamiento de tierra que hizo que las víctimas de las víctimas cayeran en la pila.

«Porque murió supuestamente debido a un accidente debido a un deslizamiento de tierra en el vertedero de basura, lo que provocó que una excavadora caiga en una pila de basura», dijo.

Anteriormente informó, una tragedia desgarradora ocurrió en el sitio de eliminación final de Galuga (TPA), Bogor Regency, West Java, el lunes por la mañana, 11 de agosto de 2025.

La pila de basura en ese lugar era un deslizamiento de tierra alrededor de las 08.00 Wib, tragando una víctima. El jefe de policía de Cibungbulang, el comisionado de policía Heri Hermawan, confirmó el incidente.

«Hubo un deslizamiento de tierra en el TPA de Galuga que resultó en que una persona murió», dijo.