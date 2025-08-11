¡Los segundos de Maia Estianty ignoraron a Ahmad Dhani, la tasa de tarjetas de Erika Carlina te hace mirar!

Yakarta, Viva – Maia Estianty Finalmente cara a cara con Ahmad Dhaniquien recientemente lo molestó. Los segundos de Maia, que no consideraron la presencia de Ahmad Dhani, también atrajeron con éxito la atención del lector para entregarlo a las noticias más leídas, especialmente en el canal del espectáculo.

Syifa hadju que sube palabras sabias sobre Jefri Nichol Protesta por su derrota de El rumi Tampoco menos mirado. Sin mencionar la tarjeta de tarifa Erika Carlina La tarifa lo hace mirara. ¿Quieres leer las noticias completas? El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, lunes 11 de agosto de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

¡Finalmente encontrado! Los segundos de Maia Estianty consideran a Ahmad Dhani frente a él

Ahmad Dhani y Maia Estianty.

Ahmad Dhani hace algún tiempo tuvo la oportunidad de vencer un tambor de guerra contra Maia Estianty. A través de YouTube y varios podcasts, el líder del grupo Dewa 19 perturbó la vida de la ex esposa.

Sin embargo, Maia Estianty no se movió y no fue provocada. Solo se centró en sus actividades y en su nueva familia con Irwan Mussry.

Leer más aquí.

Jefri Nichol protestó por perder el puño ante El Rumi, Syifa Hadju: ¡los ganadores entrenan, los perdedores se quejan!

El partido de boxeo entre El Rumi y Jefri Nichol en el evento superestrella Knockout Vol.3 celebrado en el Centro de Convenciones de Yakarta (JCC), el sábado 9 de agosto de 2025, terminó más rápido que las estimaciones.

El partido de revancha que fue esperado por el público tuvo que ser detenido por el árbitro en la primera ronda después de que Jefri Nichol experimentó una dislocación. La decisión hizo que El Rumi se declarara ganar técnico (TKO), en solo 38 segundos.

Leer más aquí.

Mientras lloran, la madre y la resbobb de Bigmo se disculpan hasta que estén listos para besar los pies de Andre Rosiade

La semana pasada, el padre de Azizah Salsha, que también era político de Gerindra, Andre Rosiade, era conocido por visitar la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Yakarta. La llegada del político tenía la intención de informar el contenido de los creadores de resbbob alias Dimas Firdaus debido a las acusaciones dirigidas a su hija, Azizah Salsha.

Este paso legal se dio como las consecuencias de la declaración de Resbobb, que fue viral en las redes sociales. En una sesión en vivo con su hermano menor, Bigmo, Resbobb acusó abiertamente a Azizah Salsha no leal a Pratama Arhan.

Leer más aquí.

¡Haz una mirada! Este es el precio de la tarjeta de tarifa de tarifa fantástica Carlina

Erika Carlina nuevamente horrible el universo virtual, esta vez no solo por su actuación o vida personal, sino por su tarifa fantástica! Según se informa, el número es tan grande que es capaz de comprar apartamentos de lujo en el área de élite del Distrito de Negocios Central de Sudirman (SCBD), South Yakarta, o incluso equipo para bebés, como una carriola con una marca Luxury Lamborghini.

Leer más aquí.