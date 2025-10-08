Los segundos de los soldados del TNI persiguieron al cobrador de carreras en la carretera de peaje Kebon Jeruk, los perpetradores resultaron ser begal, su destino ahora…

Yakarta, Viva – Acción rápida y atrevida mostrada por los 848 soldados Yonif/Satria Pandya Cakti (SPC) al frustrar la acción. Begal así como un agresor que se dio a la fuga en la sección tol Kebon Jeruk KM 5, oeste de Yakarta. Ocurrió el martes 7 de octubre de 2025 por la tarde.

El jefe de la Oficina de Información del Ejército (Kadispenad), general de brigada Wahyu Yudhayana, agradeció el estado de alerta del 848 Yonif Warrior/SPC en el manejo de la situación.

«La rápida acción de los soldados fue un reflejo profesional para mantener la seguridad de la comunidad. Una vez que la situación fue controlada, los dos perpetradores fueron entregados inmediatamente a la comisaría de Kembangan para su procesamiento legal», dijo Wahyu en su declaración, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Motos resultantes del TNI aseguradas

El incidente ocurrió alrededor de las 12:00 WIB, cuando el grupo desviado de fuerzas (Serpas) liderado por el comandante del Yonif 848/SPC, el teniente coronel Inf Dewa Gede Mahendra, cruzaba la carretera de peaje. Vieron un automóvil Daihatsu Luxio Silver conduciendo de manera imprudente y chocaron contra varios vehículos.

Más tarde se descubrió que el coche fue utilizado por un ladrón de motocicletas en la zona de Setiabudi, en el sur de Yakarta, que intentó escapar por la carretera de peaje. Al ver la situación, los soldados reaccionaron rápidamente.

Se coordinaron y persiguieron hasta que finalmente el vehículo del agresor fue detenido con éxito en el kilómetro 5 de la carretera de peaje Kebon Jeruk. Dos perpetradores se salvaron de las rabietas de las masas que rodeaban el lugar.

Según los resultados del examen, los agentes encontraron varias pruebas: tres motocicletas robadas (una Honda Vario y dos Honda Beat), un cuchillo, tres teléfonos móviles y coches de lujo utilizados para escapar. Afirmó que todas las gestiones realizadas por el soldado fueron conforme a los procedimientos y coordinadas con la policía.

«Las acciones espontáneas y mensurables demuestran que soldado del TNI El Ejército siempre está presente en la comunidad, no sólo en la tarea de las operaciones, sino también cuando la seguridad del pueblo se ve amenazada”, afirmó.