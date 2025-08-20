Los segundos de los participantes del carnaval en Brebes fueron asesinados por el sonido del sonido Horeg

Brebes, Viva -Un trágico incidente ocurrió en el 80 aniversario del Día de la Independencia de la República de Indonesia en la aldea de Banjaratma, distrito de Bulakamba, Brebes Regency, Central Java. A Participantes del carnaval Llamado Pranoto (37) murió después de caer desde arriba sonido horeg Estaba molesto.

El incidente fue repentinamente viral en las redes sociales después de circular los segundos de video de la víctima cayeron. En el video había un fuerte golpe de música de una camioneta que contenía un sistema de sonido. La víctima que estaba bailando mientras levantaba la bandera roja y blanca, se resbaló de repente mientras fijaba cordones sueltos, luego cayó de una altura de unos cinco metros.

El jefe de la aldea de Banjaratma, Endang Rohkhati, confirmó el incidente. Dijo que el carnaval del pueblo se celebró el lunes 18 de agosto de 2025.



Segundos segundos de los participantes del carnaval en Brebes asesinados cayendo del sonido Horeg Foto : Especial/tri homdoko/tvone

«La víctima estaba inconsciente y fue derivada al Hospital Bhakti Asih Brebes. Sin embargo, las víctimas de la víctima no recibieron ayuda el martes y fueron declarados muertos. El fallecido por la familia fue enterrado en el cementerio local de la aldea», dijo Endang, miércoles (08/2025) por la mañana.

Endang agregó, en realidad antes de que ocurriera el incidente, los residentes y los participantes del carnaval habían recordado no montar el sonido porque era demasiado alto y arriesgado.

«Al arreglar los cordones de los zapatos, los pies de la víctima se resbalaron y cayeron. Cuando cayó, el grupo de víctimas no había alcanzado el escenario de honor, aún esperando la cola», explicó.

Para este incidente, el grupo de carnaval que usa Sound Horeg finalmente detuvo su viaje y no continuó el desfile.

Mientras tanto, las relaciones públicas del Hospital Bhakti Asih Brebes, Mohammad Ikbal, confirmaron que la víctima murió debido a heridas graves en la cabeza.

«Las víctimas que están inconscientes, habían recibido tratamiento médico aquí, pero la víctima experimentó sangrado en el cerebro y finalmente murió», concluyó. (Tri Handoko/Tvone/Brebes)