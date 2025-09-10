Los segundos de los ministros de Nepal fueron evacuados con una cuerda de un helicóptero en medio de una protesta masiva

Katmandú, Viva – Ministros y oficinas altas Nepal evacuado con Helicóptero militar En Katmandú, el martes 9 de septiembre de 2025, después de que una ola de protesta masiva mató al menos a 19 personas e hirió a cientos de personas.

En un amplio historial circulante en las redes sociales, los helicópteros parecían sobresalir la cuerda para atraer a los funcionarios directamente de sus hogares en el área de Bhaisepati.

Se tomaron medidas dramáticas después de que las casas políticas, las oficinas del partido, los vehículos gubernamentales fueron atacados por berrinches.

Reportado por el Katmandú Post, la evacuación con helicópteros, tanto militares como civiles, se llevó a cabo en varios puntos vulnerables. Esta acción duró solo un día después del primer ministro KP Sharma Oli Renunció oficialmente después de la escalada de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.

La raíz de la ira del pueblo nepalés

La protesta generalizada no solo fue provocada por la renuncia del primer ministro, sino la acumulación de la decepción de las personas hacia la condición del estado durante décadas.

1. Prohibición de las redes sociales

El gobierno de Nepal había bloqueado 26 plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube y X. La razón era que estas compañías no cumplieron con la fecha límite para el registro del Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información. Esta política ha generado críticas de los grupos de derechos humanos que consideran que el gobierno intenta silenciar la voz de la gente. Después de que aumentó la presión, la prohibición finalmente se revocó el lunes por la noche, 8 de septiembre de 2025.

2. Corrupción y nepotismo

La corrupción que duró décadas se convirtió en el principal combustible para la ira pública. La gente de Nepal se siente frustrada con la élite política que solo se enriquece a sí mismos y a sus familias. La renuncia de los funcionarios se considera insuficiente para borrar la cultura del nepotismo y las falsas promesas en el sistema democrático.

3. Crisis económica y desempleo

Según el Banco Mundial, la tasa de desempleo de los jóvenes de Nepal alcanzó el 20.8 por ciento en 2024. Esta condición alentó a alrededor de 3,5 millones de residentes a trabajar en el extranjero, especialmente en el Medio Oriente, Corea del Sur y Malasia. El envío de dinero de ellos se convirtió en el principal apoyo de la economía de Nepal, lo que indica la fragilidad de la estructura económica interna.

4. «Nepo Kids»

La ola de protestas se hizo más grande después de la circulación del video de los hijos de los funcionarios o los «niños de Nepo» que mostraron un estilo de vida lujoso. Este término, que es popular del debate global sobre el nepotismo, ahora es un símbolo de injusticia social en Nepal.