Los segundos de las 2 cajas de cajas de motos hasta la muerte en Kalideres

Yakarta, Viva – Dos automovilistas llamados ASEP y Andri fueron asesinados como resultado de ser golpeados por un caja En Jalan PAP Barat número 4 RT/RW 04/07 Pegadungan, KalideresWest Yakarta, el sábado.

Inicialmente, un automóvil con el número de policía B 9864 es conducido por Nurdin condujo de este a oeste sobre Jalan Paparan Barat.

Luego, cuando llegó frente a la mezquita Jami ‘al-Marhumah, el auto se estrelló contra una bicicleta motor Policía numerada B 4688 ber conducido por ASEP.

Además, chocarse contra una motocicleta B 6104 GMU que fue conducida por la víctima de Andri y un camión de carga GLP numerado B 942 VYT que conducía en la misma dirección frente al automóvil.

Como resultado, la víctima ASEP sufrió heridas graves en la cabeza y la víctima Andri resultó gravemente herida en el pecho y las piernas.

«Ambos murieron en el lugar», dijo el Jefe de la Unidad de Tráfico de la Unidad de Aplicación de la Ley (Kanit Gakkum) (Satlantas) de la policía de West Yakarta Metro AKP Joko Siswanto.

Las dos víctimas fueron llevadas al hospital para recibir tratamiento adicional. «El cuerpo de ASEP fue llevado al hospital (RS) Hermina Daan Mogot y el cuerpo de Andri fue llevado al Hospital Regional de Tangerang», dijo Joko.

Consecuencia accidente Muerte, los cuatro vehículos involucrados también sufrieron daños graves.

Hasta ahora, la policía no ha revelado la causa de un boxeador de un automóvil de caja llamado Nurdin se estrelló contra dos motos y camiones que conducían frente a él. (Hormiga)