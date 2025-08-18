Los segundos de Lamborghini se aceleran en la carretera de peaje de Kunciran, destruido después del golpe de la carretera

South Tangerang, Viva – Una unidad blanca de Lamborghini accidente De Tol Baunci Dirección de Serpong, South Tangerang, domingo 17 de agosto de 2025. Móvil deporte El valor de miles de millones de rupias fue destruido después de chocar contra el divisor de la carretera porque se sospechaba que se aceleraba.

Video segundos después del accidente fue viral en las redes sociales. En la grabación subida por la cuenta de Instagram @warungjurnalis, la parte posterior del lujo Lamborghini fue destruida.

El «accidente de Mobio en la carretera de peaje de Kunciran» fue citado por la cuenta, el lunes 18 de agosto de 2025.

No solo eso, el flujo de tráfico en la ubicación había caído porque muchos automovilistas disminuyeron la velocidad para ver el incidente. El jefe del padre de la patrulla, Jalan Raya, el Cuerpo de Tráfico BSD Polri, comisionado de policía adjunto Giyarto, reveló la causa del accidente único. Afortunadamente, a pesar de que el automóvil estaba dañado, no hubo muertes ni lesiones.

«Fue un solo accidente, las indicaciones se estaban acelerando, porque era el camino, era más bien Nikung, tenía un hombro de barandilla de la carretera, por lo que era difícil de controlar. No se puede controlar, chocar, se estrelló inmediatamente hacia la derecha hasta la barrera de la carretera», dijo Giyarto.

https://www.instagram.com/reel/dncz1hwp4pm/?igsh=mwm5yxdlzji3ehbuba===